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電動渡輪｜來往北角紅磡「新明珠39」充電8小時足夠全日運作　首港內船用碳纖維造船身

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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香港第一艘電動渡輪「新明珠39」（朱永倫攝）

本港第一艘電動渡輪「新明珠39」 上月底首度試行載客，來往北角、紅磡及九龍城航線。渡輪配備磷酸鐵鋰電池，充電8至10小時，可應付52程日間的航程。渡輪為首艘採用碳纖維製造船身的港內船，較傳統船隻輕約70%，可減少能源消耗。環保署指，渡輪短期內將逐漸增加至每周行駛3天，會視乎測試成果決定何時正式投入服務。

政府預留了3.5億元推行電動渡輪先導試驗計劃，全額資助渡輪營辦商建造4艘電動渡輪和相關充電設施的費用，以及24個月試驗期內電動渡輪所涉及的營運、保養和維修開支。

參與計劃的港內渡輪航線包括新渡輪來往北角、紅磡及九龍城的航線。造價6500萬的「新明珠 39」於去年12月底展開為期24個月的試驗，首先進行的首階段試驗，並於今年3月31日開始第二階段測試，以額外航班形式或在非繁忙時段試行載客，行走北角、紅磡及九龍城。航線再於本周一起（7日）再試行載客，未來每周的載客日數會逐漸增加至3天，每日往來北角至紅磡及北角至九龍城各兩程。

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「新明珠39」全長約35米，可載400名乘客，較現時行走該航線的傳統渡輪載客量多約37至79人。相比傳統渡輪，電動渡輪航行時不會排放空氣污染物、沒有柴油氣味、較寧靜及少震動。

渡輪配備磷酸鐵鋰電池，容量約3800千瓦線，相當於52部電動私家車，電池重量佔整艘船20%。晚上利用北角碼頭的電動渡輪充電設施充電8至10小時，可應付52程日間的航程。甲板亦配備太陽能板提供額外電源，足夠供應船內照明之用。

首和船尾各設有1組螺旋漿，可以雙向推進及360度自轉，方便進出碼頭。駕駛倉內設置了兩台駕駛台，及智能輔助操縱系統，以便船長安全地操縱和停泊電動渡輪。

船身採用碳纖維的輕質物料，較傳統船隻輕約70%，減少能源消耗，為首艘應用此物料的港內船。新渡輪工程部代表周先生指，船身由碳纖位的複合物組成 ，由兩塊碳纖布夾雜芯材，組成類似「三文治」的結構。碳纖布有不同編織方式，包括直線、米字、交叉等，按各位置力度展力需求而定。

新渡輪工程部代表周先生（朱永倫攝）

周續指，組成船身的磚由樹脂滲入芯材，再以真空技術抽走多餘樹脂形成，材質硬且輕，因此會較金屬船輕，提升航速效率 。他指出，碳纖維的耐用性及化學的抗腐蝕性較強，防撞性能值得信賴，舉例指金屬會受到海水的腐蝕 ，但碳纖維有抵抗性，在耐用程度上有一定的保證；而金屬撞到的話可能會變形，碳纖維則很難會撞爛。

配套方面，船內設置洗手間、行李架、單車架、輪椅座位、流動電話充電裝置、飲品售等設施。

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環保署首席環境保護主任（流動污染源）蘇景隆指，為期24 個月的電動渡輪試驗會分階段進行，如目前在非繁忙時段進行載客的測試進度理想，便會進入第三階段，調配至正常航班，包括在繁忙時段作進一步試驗。他表示，每次測試後，署方會與新渡輪檢討乘客量、用電量、船長駕駛情況等，整體以乘客安排及維持正常班次服務為優先，短期內逐漸增加至每周行駛3天；至於何時正式投入服務，則要視乎測試成果。

第二艘由富裕小輪營運的電動渡輪「香港水上的士28」，預料下月運抵本港測試，今年第二季開始首階段非載客試驗，行駛尖東、西九龍、灣仔及中環。至於第三艘則仍處於造船工程階段，預計明年上半年運抵香港。政府亦同時就第四艘電動渡輪公開招標，挑選合適的造船承辦商。

環保署首席環境保護主任（流動污染源）蘇景隆（朱永倫攝）

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