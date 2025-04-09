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Coldplay演唱會｜演唱會整體情況理想　楊永杰倡多宣傳或減行李寄存費

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

立法會議員楊永杰指，演唱會整體情況理想，惟認為主辦方仍有數方面需要改善。（楊永杰FB圖片）

英國樂隊Coldplay昨晚（8日）在啟德體育園主場館舉行首場巡迴演唱會，立法會議員楊永杰指，演唱會整體情況理想，出入場館暢順，惟認為主辦方仍有數方面需要改善。

楊永杰今日在電台節目表示，昨晚有到場觀看Coldplay首場演唱會，認為整體情況理想，雖然晚上觀眾入場安檢時稍有擠塞，但主辦方隨即加開安檢通道，絕大部份人都能在開場前入場，認為各方面安排理想，反映過往進行的演練有成果。

▼昨日Coldplay演唱會進場安檢情況▼

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「俾得帶個樽　不如帶埋個蓋入去」

對於主辦方今次容許觀眾攜帶容量不超過600毫升的可重用膠樽或水杯入場，卻不容許附帶樽蓋，楊永杰認為，主辦方已相較以往作出改善，惟認為「俾得帶個樽，不如帶埋個蓋入去」，期望主辦方可進一步改善安排，放寬有關規定。

楊又指，見到不少旅客疑將行李箱直接放在場外，未有寄存，認為這方面需要改善。他表示，旅客或未必知道場內有行李寄存位置，又或覺得寄存費貴，選擇將行李放於場外，認為當局可考慮多作宣傳或減價，否則會影響旅客對香港的感觀。

楊永杰發現，現場不少內地旅客將行李箱直接放在場外。（楊永杰提供）

而九龍城區議員張景勛目分在電視台節目中表示，與區內店主溝通過，星期日至昨日的三日內有過百萬元營業額，指演唱會帶動粉絲經濟，周邊產品亦帶來不錯收入，期望再設多一些周邊商品店舖。

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目指，最好是留觀眾一晚，鼓勵主辦方與旅行社合作，指消費額會大增，真的可以拉動經濟。他又說，土瓜灣、九龍城等地的酒店本周大致爆滿，因不少東南亞和西方旅客來港。

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