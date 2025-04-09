積勞成疾｜24歲女星曾心臟驟停變植物人　突消失幕前昏迷3個月奇蹟甦醒　4年後近況曝光

【心臟驟停／植物人／肖妍倪／過勞】內地女演員肖妍倪（倪倪子）於2021年9月因突發心臟驟停昏迷，經搶救後慘成植物人。足足昏迷三個月後，她在2022年初才逐漸恢復意識，踏上復康之路。

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內地女演員肖妍倪（倪倪子），原名馬佳冶，曾演出《班長殿下》、《剛剛好的愛情》、《夢次方》等作品。4年前，她突然消失幕前，因突發心臟驟停慘成植物人。當時醫生診斷她罹患缺血缺氧性腦病變（Hypoxic Ischemic Encephalopathy，HIE），昏迷3個月後幸運甦醒，但因腦部缺氧，導致左側肢體癱瘓。這些年來，她積極進行復康練習，身體偏癱的情況大有好轉。期間亦做過手術，幫助修復手腳活動能力。自病發2年後，肖妍倪首度透過抖音，拍片自述患病的經歷：

昏迷3個月期間，醫生曾判斷我可能無法醒來。在母親日夜照料下，我終於甦醒，感覺像做了一場漫長的夢，夢中不斷聽見母親呼喚。

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積勞成疾｜疑過勞致病 盼重返演藝工作

肖妍倪開始持續在抖音記錄復健歷程，從最初四肢完全失控，至今已能自主穿衣、沐浴，右手功能與雙腿行走能力逐步恢復，惟左手仍無法自主活動，走路姿勢亦不太自然。近日她接受內媒《紅星新聞》專訪時表示，當時醫療團隊未能確定確切病因，但她推測可能與過度勞累有關：

早上5點鐘化妝，6點鐘出工拍照，一直到晚上12點多。然後回酒店，5點鐘再化妝，再出工。

一整天忙碌過後，即使在體力瀕臨透支邊緣，她仍會抽時間到健身室做運動，每天起碼工作18小時。她特別提及情況與另一內地女演員趙露思曾公開描述的經歷相似，同樣因為過度疲勞出現軀體化症狀。儘管肢體協調仍受影響，肖妍倪展現強烈復出意願：「無論接受訪問或參與節目錄製，都讓我感到欣喜。」目前她持續進行復健治療，期望未來能重返演藝崗位。

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熬夜8大風險

台灣重症專科醫生黃軒早前於Facebook發文指，即使不吸煙不飲酒，注重飲食健康，但一旦熬夜，便會令身體加速崩潰，並指出熬夜可能會為身體帶來8大傷害，如體重失控、免疫系統崩潰、皮膚狀況惡化、增加猝死風險、大腦功能衰退、癌症風險上升、消化系統受損，以及情緒波動大。

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自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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