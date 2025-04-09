家居安全從選擇開始！買電器為何選擇香港行貨？全方位比較你睇！

在市場上，電器的選擇真的非常多樣，消費者不僅可以選擇行貨，還可於外地平台購入。那麼，這兩者之間究竟有什麼明顯的區別呢？

於外地平台直接購入的家庭電器的價格確實相對較低，因而看似吸引力十足，讓不少消費者心動不已。可是在選擇家用電器的時候，單純將目光集中在價格上是遠遠不夠的。除了價格之外，還需仔細考量多個關鍵因素。例如，電器的額定電壓及插頭是否符合本地的規格，是否與您的家庭供電系統兼容；產品的技術規格是否符合您的需求；智能功能的完善性和易用性；以及保養和售後服務的可獲得性。這些都是影響使用體驗和安全性的重要考量點。

許多消費者於外地平台購買家庭電器後，發現不僅需要額外添購轉換插頭，特別對於高功率的電器會增添更多安全風險。而且無法享受到國際保養和完整的智能家居功能，結果給自己帶來了不少麻煩。與此相比，本地行貨家庭電器的規格更加符合本地需求，並提供更全面的保養和售後支援，讓你使用時更加安心！

這篇文章將深入探討主要區別，並告訴你如何作出聰明的選擇！

【即睇4大方面比較 行貨VS於外地平台購入的電器】

在購買家庭電器時，安全性始終應放在首位。豐澤的行貨家庭電器嚴格遵循以下四項標準，始終旨在保護顧客的安全，使您能夠選擇到既安心又具高性價比的電器產品。

標準1：符合IEC安全規格

行貨的家庭電器受相關機構監管，產品須符合國際 (IEC) 及當地的安全標準。IEC是國際公認標準的制定機構，產品獲得認證，標誌著符合國際電氣安全標準。這不僅保障了電器在使用過程中的安全性，還有效降低了事故和火災的風險。

標準2：標準插頭

由於長期使用，插頭的安全性顯得格外重要。因此，選購時應確保電器產品配備符合香港本地規格的三腳插頭，以確保在香港使用的電器安全。

標準3：香港能源標籤

針對抽濕機、雪櫃、冷氣機及洗衣機等電器產品，必須貼上由機電署認可的能源標籤。這樣，消費者可以輕鬆識別其能源效率，既為節省電費出一分力，也能響應環保的號召。

標準4：GU標誌的氣體爐具

行貨氣體爐具必須獲得機電署批准的GU標誌，並配備熄火保護裝置，能在火焰熄滅時自動切斷氣體供應，防止氣體洩漏的風險。

別誤以為行貨一定價格高昂，其實豐澤提供了眾多安全且性價比高的行貨產品，例如，您可以以不到$2,000的價格入手一台LG雪櫃！變頻冷氣機不到$3,000！$2,350就可以購入43”電視! 超值優惠等您來發掘！快來探索這些精彩的優質選擇吧！

【行貨性價比之選】安心又抵用!

雪櫃

香港行貨的雪櫃多數採用無霜冷凍技術，這意味著用戶無需自行進行溶雪處理，從而提供了更加便捷的使用體驗。此外，還附帶原廠保養和香港能源效益標籤，保障了產品的安全與效能。這些雪櫃專為本地居住環境設計，尺寸上也有多種輕巧款式可供選擇，滿足不同家庭的需求。

相比之下，於其他外地平台購入的雪櫃可能配備了不同的冷凍技術，使用者可能需自行處理溶雪問題，且通常不提供原廠保養，亦缺少香港的能源效益標籤，這可能對使用的便利性及長期效益造成影響。

在此推薦以下這款LG雪櫃，價格不到$2,000! 它不僅配備了先進的冷凍系統，還榮獲香港一級能源標籤，確保其節能效果與卓越性能。

LG 樂金

GN-B202SQBB

184L上置式冷凍型

智能變頻壓縮機雙門雪櫃 (包拆箱埋位)

建議零售價$3,890

易賞錢會員價$1,990

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冷氣機

香港的冷氣機行貨專為本地居住環境而設計，除了獨特的窗口式冷氣機外，還提供420mm纖巧分體機選擇，幫助用戶節省搭棚費用。此外，所有產品均附帶原廠保養和香港能源效益標籤。

以下推介的這款惠而浦變頻淨冷窗口式冷氣機，具備自動溫度檢測系統，能根據環境變化自動調整至理想溫度，獲得香港一級能源效益標籤，亦是豐澤的獨家型號。

WHIRLPOOL惠而浦

AWV07301R

3/4匹R32變頻淨冷窗口式冷氣機

建議零售價$5,190

易賞錢會員淨機價$2,990

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掃拖機器人/ 洗地機/ 除塵蟎機

香港的行貨產品均配備符合本地規格的三腳插頭，無需更換插頭或使用轉插，並且附帶原廠保養。而外地平台售賣的產品則可能需要更換插頭或使用轉插，這對於高功率的設備（如洗地機和除塵蟎機）來說，使用轉插可能會造成過熱、短路，甚至嚴重的火災風險。在意外發生時，所帶來的損失將是無法彌補的。此外，外地平台購入的掃拖機器人也可能因地域差異導致部份主要功能無法正常使用，如清潔路線及範圍規劃、指定清潔時間等。

推介以下這款豐澤獨家的Tefal無線吸塵機，高速吸頭備有前置LED燈，可在光線不足的環境下工作，手提模式僅重1.2KG，可連續使用45分鐘(節能手提模式)，2段自動吸力調節，強效吸力按鈕，可替換式電池設計，集塵量0.6升! 現在不到$1,700就可以將這家務好幫手帶回家!



TEFAL 特福

TY6A35 X-PERT 7.60

無線吸塵機

建議零售價$2,598

易賞錢會員價$1,698

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電視機

行貨的Smart TV通常內建有YouTube和Netflix等熱門流媒體應用，讓用戶可以輕鬆享受各種精彩影片。這些電視在開機時不會強制顯示廣告，為使用者提供更流暢舒適的操作體驗。並且，它們還獲得了香港機電署認可的能源效益標籤，幫助市民瞭解電力消耗。

相比之下，某些於外地購入的Smart TV可能會受到地區限制，這意味著用戶可能無法直接通過Google Play Store安裝YouTube等應用，從而影響觀看體驗。另外，這些產品通常缺乏香港的能源效益標籤，用戶在選擇時需要特別注意這一點。

強烈推介這款TCL V6C 43” LED液晶電視，僅需$2,350，超值到令人心動！這款43吋電視內置Google TV系統，搭配無邊框設計，不僅外觀現代時尚，還預載了YouTube、Netflix等熱門應用程式，讓你的視聽娛樂變得更加輕鬆便捷，輕鬆享受無限精彩！快來購買這款超高CP值的電視吧！

TCL

V6C 43” LED 液晶體電視

建議零售價$2,580

易賞錢會員價$2,350 (價錢於4月10日起生效)

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手提電腦

很多人好奇從其他地區購買的電腦與香港的行貨之間究竟有何差異，其實這個差異是相當明顯的！香港行貨的電腦支援多種語言，預載多語言 Windows 系統，並隨時切換繁體中文、英文等多種語言。而相較之下，外地平台售賣的手提電腦可能因地域限制而無法使用某些功能，例如未提供繁體中文選項，這在使用過程中對用戶來說會造成很大的不便。

至於AI功能，香港行貨的AI伺服器限制較少，使用者可以隨意使用Samsung Galaxy AI、Microsoft Copilot+、ASUS AI或Lenovo AI Now等功能。然而，某些地區的電腦對AI伺服器限制可能較多，讓使用者在功能上感到受限，甚至無法支援某些必要的輸入法（如倉頡和速成），這對日常使用來說無疑是一大缺憾。

還有一個重要優勢，就是原廠保養！如果出現問題，使用者可以在本地維修中心迅速解決，且零件齊全，維修時間短，這樣可減少許多不必要的麻煩。不少電腦品牌甚至提供上門維修服務及特定型號的意外保障*，包括有限度的人為損壞等，這將大大減少由意外引起的經濟損失。(*各品牌意外保障範圍均有不同，保障服務計劃受相關條款約束)

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Lenovo

IdeaPad Slim 5 14AKP10手提電腦

(14”, Ryzen AI 7-350, 32GB RAM, 1TB SSD)

ALNOSLIM5AKP001H

建議零售價$10,398

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送Microsoft 365個人版(12個月)(價值$780)/ Lenovo 100 USB-C Travel Dock (價值$299)/ Lenovo TWS YOGA PC版(價值$549)及額外加送1年豐澤延長保養服務，即共3年保養(價值$1,034)

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智能手機

香港行貨的AI功能不受地域限制，讓您能夠隨心所欲地享受更全面的智能體驗。這些設備不僅搭載了Google 移動服務(GMS)，還可以隨意選擇各類通訊軟件，如WhatsApp、Facebook Messenger、Telegram和Line等！無論您是社交媒體的熱衷者，還是娛樂節目的追隨者，Facebook、Instagram、X（前身為Twitter）等應用程式都可盡情使用，更不要說Netflix和Disney+等影音平台，讓您的生活與娛樂兩者兼顧！

反觀於外地平台購入的智能手機可能會讓您面臨多種限制，不同地區的版本可能導致某些功能無法發揮其效用。比如上述通訊軟件、社交媒體和娛樂平台的功能可能會受到限制，甚至連iOS系統中的Facetime Audio也不一定能正常使用！

為大家推薦這款Samsung最新的中階型號Samsung Galaxy A56智能手機，除了擁有時尚的外觀，還支援Google一圈即搜功能。您只需在屏幕上畫一圈，Highlight或點擊指定的物件或文字，便可獲取Google的搜尋結果。價格合理，只需$3,698！

SAMSUNG 三星電子

Galaxy A56 智能手機 (12+256GB)

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(特約)