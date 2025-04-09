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尖子透視︱《奪命》「子瑜」喊戲演技爆發英文朗誦兼舞林高手　「安仔」鋼琴尖子屢獲國際獎項

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 13 分鐘前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【奪命提示/鍾嘉佑/何珀廉/張振朗/新界鄉議局元朗區中學/嘉諾撒聖瑪利書院】TVB劇集《奪命提示》飾演「子瑜」童星鍾嘉佑及飾演「安仔」的何珀廉備受關注，早前播出的一集的中再有兩人是單元主角，「子瑜」的演技大爆發，超強喊戲令網民看得感動，更被讚「演技不輸視帝張振朗」，現實中兩人都文武雙全、多才多藝及品學兼優，兩人都就讀名校，而且獲不少課外獎項。

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校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

奪命提示︱「子瑜」鋼琴考獲八級資格

拍攝《奪命》時只有11歲的嘉佑，現已升讀中學；熱愛演戲的嘉佑，私底下動靜佳宜，除鋼琴已考獲八級資格及剛開始學彈古箏外、還懂得跳芭蕾舞、爵士舞及K-Pop。絕對是舞林高手！她曾參加過歌唱及英文朗誦比賽，每個比賽均成功殺入三甲：「我好鍾意英文朗誦，今年參加咗個英文朗誦比賽攞咗第一，都好開心；同埋我校內校外都有參加過歌唱比賽，兩樣都攞咗亞軍。」除了唱歌，嘉佑小學時候還有嘗試作曲，不過升上中學後因時間關係已沒有再創作新作品。

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疫情期間她開始拍不少煮食片放上網，竟成為小演員之路的契機：「因為嗰陣疫情冇得返學，媽咪安排咗好多活動畀我，好似煮嘢食、畫畫同做手功咁，我有錄吓片放上網。之後我同媽咪拎啲片去參加無綫嘅《疫境廚神》，估唔到好多view數，就係咁開啟咗我嘅小演員之路。」

奪命提示︱讀Band 1英中嘉諾撒聖瑪利書院

嘉諾撒聖瑪利書院（St. Mary's Canossian College，簡稱SMCC），位於九龍尖沙咀柯士甸道，是一所百年傳統的天主教女校，以英語為官方教學語言，並屬於香港補助學校議會的成員之一。該校以其低調的校風和優良的學術表現而聞名，在TOPick全港TOP100中學排名第6位，屬Band 1A中學。而聖瑪利的學生稱為「聖瑪利人」。校舍由不同年代的建築組成，帶有濃厚的歷史感，校內的聖米高樓於1991年被列為香港二級歷史建築，並在2010年獲評為一級歷史建築，成為校友心中不可磨滅的記憶。

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奪命提示︱「安仔」何珀廉曾提名金像獎最佳新演員 

現年13歲的何珀廉（Curtis）亦來頭不少。曾接拍不少廣告的珀廉，除參與過《金宵大廈2》、《美麗戰場》、《羅密歐與祝英台》等共13部劇集拍攝，2023年更曾憑電影《年少日記》的演出提名金像獎最佳新演員。

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奪命提示︱「鋼琴尖子」為比賽爭冠奮鬥7年

珀廉曾接受TOPick訪問，他自4歲開始學琴，至今學琴9年，他已是鋼琴演奏級，同時也是小提琴六級。他坦言要學樂器不是易事，要在學琴路上堅持下去更不只是單靠「努力」，更多的是能感受音樂的樂趣。他說:「我彈鋼琴時都很開心，彈很久都不會很辛苦，彈的時候很放鬆，彈慢歌就覺得很好聽，就可以進入音樂，所以我很喜歡鋼琴。」珀廉曾連續七次落敗「香港青少年鋼琴大賽」，但擁有堅毅性格屢敗屢戰，最終在第八次終於成功贏得組別冠軍。另外他經常參加國際比賽，獲得不少獎項。

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奪命提示︱讀Band 1英中新界鄉議局元朗區中學

新界鄉議局元朗區中學為元朗區名校，以英語為官方教學語言，在TOPick的TOP School屬Band 1A中學，該校亦有產出DSE狀元，2022及2024年分別出產7科5**狀元及7個5** 超級狀元。

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