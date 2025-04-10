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特別財會｜3閒置社區隔離設施仍月花246萬保養　竹篙灣上鎖2年去向未明

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 20 分鐘前

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竹篙灣社區隔離設施2023年3月1日舉行關閉儀式。（政府新聞處圖片）

【防疫抗疫基金/社區隔離中心/】疫情散去多時，去年4月當局透露6個轉為備用狀態的社區隔離設施，每月開支仍需375萬元；1年過去，現時各社區隔離設施的每月開支仍高達269萬元，其中上鎖兩年的竹篙灣社區隔離中心最貴，每月仍花134萬元。

發展局回覆立法會議員洪雯就特別財會的書面問題時透露，整體而言，現時各社區隔離設施的每月實際開支，合共約為269萬元，最貴的是早於2023年3月關閉、至今未有新用途的竹篙灣社區隔離設施，每月需花134萬元。

現時各社區隔離設施的每月開支仍高達269萬元。（立法會文件）

河套區社區隔離設施最快年內搬離 現月花93萬元

將恢復原有規劃用途的落馬洲河套區社區，則每月花93萬元。創科局局長孫東早前稱，今年內會把河套區現存的社區隔離設施搬遷至其他地點，盼明年初可回歸創科用途。

啟德方艙。（資料圖片）

至於擬轉做青年驛站的啟德方艙，目前每月開支仍要花42萬元。民青局剛完成有關標書的審議工作，並選出營運團體。發展局稱，營運團體需自負盈虧，民青局早前表示，預計今年10月可投入服務。換言之，每月269萬元的開支，或要再付多幾個月。

防疫抗疫基金留30億元支付保養、清拆等費用

究竟是支付甚麼費用？發展局稱，社區隔離設施在實行後續安排前，由衞生署安排外判基本保安服務，以保障設施安全，同時部分設施仍需安排外判清潔服務，以及維持照明、冷氣、消防和電訊設備的運作，涉及電費及維護費用。另外，河套區設施的管理，同時覆蓋中央援港應急醫院附設生活園區用地範圍，其中設有醫療物資存放區及臨時辦公室等。

在上個財政年度，維持備用社區隔離設施的開支，由防疫抗疫基金支付。基金原本餘下180億元，財政預算案宣布將其中150億元回撥至政府帳目，至於另外的30億元，用途便包括為檢疫設施提供保養，及支付清拆設施及原址還原的費用。

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