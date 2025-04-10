中美關稅戰｜外交部駐港公署：野蠻人永遠不要指望等到中國的電話　東方之珠不懼風雨

▲ 外交部駐港公署：野蠻人永遠不要指望等到中國的電話。

就美國對華加徵關稅，外交部駐港公署發言人致函《南華早報》，闡明中方就美國對華加徵關稅的嚴正立場。對於該報有報道提到美方稱「中方想達成交易，但不知如何開始。我們在等他們（中國）的電話。」外交部駐港公署表示：

我們要正告美方：妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人永遠不要指望等到中國的電話。

發言人指，美方不知如何開始，既不懂如何與中國相處，更不懂正確的國與國相處之道，倒是醉心於霸凌、訛詐全世界的「藝術」。

發言人重提國家主席習近平在今年1月與美國總統特朗普通話時指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是選擇，雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作。

「遺憾的是，美方沒有聽取中方語重心長的勸告。如美方真有誠意與中方就關稅問題進行對話，就應立即糾正錯誤做法，拿出平等、尊重、互惠的態度。若美方一意孤行，中方必將奉陪到底！」

▲ 外交部駐港公署表示，野蠻人永遠不要指望等到中國的電話。（資料圖片））

中美關稅戰｜關稅香港適用 外交部駐港公署：天不會塌下來

發言人又指，注意到，美國加徵的不合理關稅同樣適用於香港。強調香港擁有「背靠祖國、連結世界」的獨特優勢，天不會塌下來。深信在中央政府和祖國人民的堅定支持下，香港完全有能力、有信心、有底氣妥善應對。東方之珠不畏風雨，終會更加閃亮！

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】