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高官任命｜蔡傑銘再升官4.14起任運流局常秘　林淑儀升任特首辦常秘

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

蔡傑銘升任運流局常秘。（資料圖片）

港府宣布高層官員任命，現任特首辦常秘蔡傑銘下周一起出任運輸及物流局常任秘書長（署任D8，月薪32萬至33萬元）； 現任特首政策組副組長林淑儀同日出任特首辦常秘（署任D6，月薪28至29萬元）。

蔡傑銘1997加入政務職系後，於2024年4月晉升為首長級甲級政務官（D6）。他於2020年12月至2023年2月出任前食物及衞生局（後改組為醫務衞生局）副秘書長，於2023年2月至2024年5月出任行政長官私人秘書，並於2024年5月起出任特首辦常秘。

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同於1997年加入政務職系的林淑儀、2024年4月晉升為首長級乙一級政務官（D4）。她於2019年3月至2023年1月出任保安局副秘書長，並於2023年1月起出任特首政策組副組長。

屋宇署副署長何鎮雄升正 周日履新

另外，現任屋宇署副署長何鎮雄將於周日起出任屋宇署署長，接替將於同日展開退休前休假的余寶美。

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