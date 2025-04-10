高官任命｜蔡傑銘再升官4.14起任運流局常秘　林淑儀升任特首辦常秘

▲ 蔡傑銘升任運流局常秘。（資料圖片）

港府宣布高層官員任命，現任特首辦常秘蔡傑銘下周一起出任運輸及物流局常任秘書長（署任D8，月薪32萬至33萬元）； 現任特首政策組副組長林淑儀同日出任特首辦常秘（署任D6，月薪28至29萬元）。

蔡傑銘1997加入政務職系後，於2024年4月晉升為首長級甲級政務官（D6）。他於2020年12月至2023年2月出任前食物及衞生局（後改組為醫務衞生局）副秘書長，於2023年2月至2024年5月出任行政長官私人秘書，並於2024年5月起出任特首辦常秘。

▼ 點擊圖片放大 +2

同於1997年加入政務職系的林淑儀、2024年4月晉升為首長級乙一級政務官（D4）。她於2019年3月至2023年1月出任保安局副秘書長，並於2023年1月起出任特首政策組副組長。

屋宇署副署長何鎮雄升正 周日履新

另外，現任屋宇署副署長何鎮雄將於周日起出任屋宇署署長，接替將於同日展開退休前休假的余寶美。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】