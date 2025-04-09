  • 25°C
香港時間：202549日 (三) 18:25

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金像獎2025︱金像獎最佳男主角候選人特刊造型曝光　林峯首入圍爭影帝撼大熱許冠文劉青雲

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 剛剛

分享：

分享：

熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

林峯首入圍爭金像獎影帝，硬撼大熱人馬許冠文及劉青雲。

【香港電影金像獎 / 最佳男主角 / 影帝 / 金像獎2025】「第四十三屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月27日（星期日）假香港文化中心舉行。

香港電影金像獎協會（大會）繼上星期發放本屆紀念特刊內「最佳新演員」、「新晉導演」、「最佳導演」及「最佳男、女配角」各候選人的造型照後，今天（4月9日）發布準影帝（以下按大會提名名單排序）林峯、劉青雲、游學修、許冠文及郭富城的造型照。

榮膺首屆「香港電影金像獎—最佳男主角」的許冠文多年後憑《破·地獄》再次角逐影帝寶座，在片中他飾演一個古板嚴肅的喃嘸師傅，思想守舊重男輕女，對外人執著對子女苛刻，往往因為要堅守傳統而與他人起衝突。

許冠文收起冷面笑匠的形象，扮演造型突出的喃嘸師傅兼傳統嚴父，演來入木三分。他早前在「2024年度香港電影導演會年度大獎」中率先獲得一眾香港導演同業評選為「最佳男主角」。

曾三奪金像獎「最佳男主角」的劉青雲在《爸爸》片中飾演一家之主，生活原本平淡溫馨，卻因妻女被患有精神分裂症的兒子殺死而家破人亡。他作為倖存者一方面要極力維持正常生活，另一方面要處理跟兒子的親仇關係。

他淡然細膩的演出，深刻展現了角色的痛苦與掙扎，成功讓他在三月份舉行的「第十八屆亞洲電影大獎」中擊敗其他亞洲影帝級演員勇奪「最佳男主角」。且看劉青雲這個爸爸角色能否感動金像獎選民及評審，讓他第四度獲封影帝殊榮。

「金像影帝」郭富城在《臨時劫案》中飾演悍匪，是他從影以來首個賊頭角色。他的哨牙、滿面鬚根並將頭髮梳向後腦的老土造型突出，而戲中一幕使用麻將及玩具車作道具，向林家棟及任賢齊兩個臨時僱用的悍匪講解搶劫計劃時，盡顯狡猾與幽默一面。

金像獎2025︱13位候選導演型格亮相　鄭保瑞黃修平陳茂賢作品獲多項提名

點擊圖片放大
+4
+3

金像獎2025︱林峯游學修首入圍爭影帝

今屆「最佳男主角」候選人尚有《九龍城寨之圍城》的林峯及《看我今天怎麼說》的游學修，二人均是獲得提名人生中首個電影獎項。

在《九龍城寨之圍城》中，林峯飾演從大陸偷渡來港的孤兒，他以從地下拳賽贏得的獎金向果欄黑幫頭目買假身份證被騙，追究時情急之下搶走黑幫的毒品逃跑，在誤打誤撞下走進城寨，幸而獲得城寨話事人收留，更與其手下成為莫逆之交。

之後他目睹恩人及好友被仇敵追殺，決心為他們復仇。林峯在戲中的突破性演出，讓觀眾感受到角色面對艱難環境下的韌力與勇氣，令人讚賞。

游學修在《看我今天怎麼說》中飾聾人青年，他為自己的聾人身份感到自豪，雖然從小到大被百般阻撓禁用手語仍然堅持。

游學修為了演好這個角色苦練手語，精彩的演出充份表達到這個角色的自信，並在與朋友的互動的戲份中展現友誼的力量，成功展現聾人社群的生活與挑戰。

點擊圖片放大
+9
+8

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

金像獎2025︱金像獎最佳女主角候選人造型曝光　 大熱衛詩雅迎戰談善言鍾雪瑩兩大影后
今日 18:23
金像獎2025︱金像獎最佳女主角候選人造型曝光　 大熱衛詩雅迎戰談善言鍾雪瑩兩大影后
最強星二代︱許恩怡入行僅3年入圍爭金像影后　新一代國民初戀Natalie外柔內剛
20:08 2025/03/20
最強星二代︱許恩怡入行僅3年入圍爭金像影后　新一代國民初戀Natalie外柔內剛
電影評論學會大獎2024︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　劉青雲五度奪獎談善言首封影后
17:25 2025/01/13
電影評論學會大獎2024︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　劉青雲五度奪獎談善言首封影后
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項

你可能感興趣

金像獎2025︱金像獎最佳女主角候選人造型曝光　 大熱衛詩雅迎戰談善言鍾雪瑩兩大影后
今日 18:23
金像獎2025︱金像獎最佳女主角候選人造型曝光　 大熱衛詩雅迎戰談善言鍾雪瑩兩大影后
最強星二代︱許恩怡入行僅3年入圍爭金像影后　新一代國民初戀Natalie外柔內剛
20:08 2025/03/20
最強星二代︱許恩怡入行僅3年入圍爭金像影后　新一代國民初戀Natalie外柔內剛
電影評論學會大獎2024︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　劉青雲五度奪獎談善言首封影后
17:25 2025/01/13
電影評論學會大獎2024︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　劉青雲五度奪獎談善言首封影后
劉青雲 許冠文 郭富城 林峯 游學修 娛樂人物職業 演員 電影 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
急症室最長等候時間（04月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月09日 時間12:05）
梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默