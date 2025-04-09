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立法會選舉｜曾國衞︰投票率沒訂立硬指標　與全運會一併宣傳成效更顯著

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 52 分鐘前

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政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片）

【立法會選舉/全運會/曾國衞】立法會換屆選舉年底舉行，政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府會研究將11月的第十五屆全國運動會及12月立法會選舉兩項宣傳工作一併進行，認為成果會更加顯著，具體宣傳策略正在研究當中。

曾國衞今日在立法會財委會特別會議表示，相信兩項盛事彼此都有對方的元素，可以在關注全運會的同時，帶出立法會選舉的重要信息，具體宣傳策略正在研究，相信合併宣傳可以相輔相成、相得益彰。

新思維議員狄志遠關注，上次區議會選舉或上屆立法會選舉投票率關注除宣傳外有否其他針對性工作，以及當局有否就立法會選舉投票率設定目標。

曾國衞回應表示，投票率受不同因素影響，政府沒有訂立硬指標，但會繼續大力宣傳已完善的選舉制度，希望市民明白選舉的重要性。

曾國衞又指，香港目前的投票率與其他先進國家和城市，不是特別低，很多所謂先進國家和城市的地方選舉，其投票率和香港都是差不多，甚至比香港更低。他認為本港的選舉宣傳工作已有成效。

工聯會議員鄧家彪關注政府會否在機場、東涌設鄰近邊境票站。曾國衞說，政府過去安排鄰近邊境票站成功，會研究議員建議，亦要考慮合適場地，如有需要稍後會公布安排。

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責任編輯：戴朗希

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