搶人才｜Deel報告：港企積極尋找海外科技人才　放眼馬來西亞、菲律賓和印度

全球市場對科技人才的需求持續上升，香港自然也不例外。Deel今（9日）發布最新招聘數據，指香港市場對科技人才的殷切需求與亞太及其他地區的趨勢一致，尤其與人工智能有關的職位需求，呈現前所未有的上升趨勢。

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Deel最新數據提到，全球市場對於科技人才，尤其AI相關職位的需求正在大幅增長，由2023 年至2024年，職位包含「AI」的合約在 Deel 的數據庫中增長了585%。另外，AI工程師的招聘量亦增加了340%，而對高級的AI職位（如AI總監或主管）的需求更增加了三倍。而AI相關職位的薪酬中位數為7.3萬美元（約56.6萬港元），遠超其他職位的3.3萬美元（約25.6萬港元）中位數，差額達120%。

Deel南北亞企業拓展區域主管Karen Ng表示，AI正快速重塑各行各業，而對這類人才的爭奪絕對是全球性的。所以，香港市場也同樣對這類人才的需求相當殷切，其中軟件工程師/開發者、平面設計師及客戶支援從業員成為本地企業在全球招聘中最熱門的職位。Karen直言，對香港企業而言，跨國招聘策略是在人才爭奪戰中保持競爭力的決定性因素。所以報告也指出，香港企業正轉往全球人才庫尋找解決方案，並主要從馬來西亞、菲律賓和印度引入人才以填補空缺。

另值得一提的是，國際市場對於香港人才的需求亦明顯上升。Deel的數據顯示美國市場聘請香港專業人才數量按年上升47%，而香港人才在國際市場受聘的主要職位為軟件工程師/開發者、業務發展/顧問及市場營銷。

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