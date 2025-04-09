北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招

▲ 有港男分享即日來回深圳的經歷，指自己因做漏一件事而被罰款$2200。

【即日來回/深圳/過關/罰款】近年不少港人北上消費或工作，切記要留意回港時有否攜帶任何需要申報的物品。一名港男日前就在網上分享自己即日來回深圳的「血淚教訓」，表示自己因做漏1件事，最終慘被罰款2,200元。

事主日前在社交平台小紅書上以「血淚教訓！香港人千萬要注意！差點上法庭了！」為題，分享親身經歷，並提醒即日來回內地的注意事項，否則隨時有可能被罰款，甚至有機會需要上法庭。他憶述，當日早上到深圳與客戶見面，忙了一天之後，回港時路過深圳的免稅店，便買了一瓶酒準備帶回家。等待過關時，事主剛巧被海關抽查，海關人員問他何時於香港離境，不料他如實回答後對方竟「一下子興奮起來」，並隨即將他帶到房間內「開始搜身搜包」。

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北上注意｜因做漏1件事慘被罰款

直到此時，事主才終於意識到自己應該是在某個環節出了問題，導致被帶到房間進行搜查。隨後，海關人員向他解釋，由於他離境未超過24小時，因此帶烈酒回港需要申報；而事主在事前並未進行申報，所以已然違反法例。對方進一步說明，這件事有兩種處理方法，其一是上法庭再交罰款，其二則是直接繳交罰款，而事主當時選擇了後者。

海關人員向警方、入境處等多個部門核實事主無任何不良紀錄後，最後罰款2000元以及繳交5倍酒稅，一共2,200.6元。事主慶幸，自己所購入的烈酒售價約400多元，算是便宜，因此才沒有被罰款太多。他最後亦提醒即日來回內地的港人，如購買飲用酒類攜帶回港，記得要申報。

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北上注意｜網民笑稱「你交錢我學習」

帖文發布後引起網民關注，不少人留言感謝他的無私分享，以免得日後在不知情的情況下觸犯法例，「我只知道帶煙回香港只能19支，酒還真不明白」、「哦，即日來回唔可以帶！學到嘢了」，亦有人笑稱事主的經歷為「你交錢我學習系列」。此外，有網民好奇為何有此措施，有人就在留言處解釋，酒為香港需要徵稅品，此舉實為打擊走私。

根據香港海關網頁資料，凡年滿十八歲的旅客，可以免稅攜帶1升在攝氏20度的溫度下量度所得酒精濃度以量計多於30%的飲用酒類進入香港，供其本人自用。持香港身份證的旅客，則必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。

至於煙草方面，凡年滿十八歲的旅客，可以免稅攜帶下列煙草產品進入香港，供其本人自用:

19支香煙；或

1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克；或

25克其他製成煙草。

任何作貿易、營商或商業用途的應課稅品均無免稅優惠，攜有該等物品的旅客必須使用紅通道、向海關人員申報攜有該等物品的目的，以及向海關關長呈交報關單。旅客如沒有遵守香港法例第109章《應課稅品條例》的有關規定，可遭檢控或罰款。

酒精為1級致癌物

世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構（IARC）早已將酒精列為第一類致癌物，屬最高風險級別，與香煙、石棉等同級。不少人以為酒後面紅等於酒氣散得快、不傷身，但香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢醫生就曾指出，飲酒時肝臟會把酒精飲品內的乙醇，轉化為致癌的乙醛，乙醛會損害DNA，令細胞未能正常修復，發生異變，導致癌症。

他進一步解釋，其實酒後容易面紅，是因為其體內代謝酒精乙醇的一種酶（名為「醛脫氫酶2」），活躍程度較低，令致癌物乙醛積聚，面紅便是乙醛增加所引起的身體反應，這類人更加要減少飲酒。至於飲紅酒可以防癌之說，他就稱，用於製作紅酒的葡萄，內含一種植物二級化合物白藜蘆醇，曾被指有助防癌，但已有研究證實跟防癌無關係。

廖敬賢提醒，不論飲用任何含酒精的飲品，包括啤酒，均有致癌風險，酒精濃度和份量與患癌風險成正比，他建議市民「一滴都唔飲」。

更多相關報道：食道癌風險｜大量飲酒易患食道癌 醫列3類人不適合飲酒1特徵患病風險高14倍

同場加映｜3類人不適合飲酒

台灣胃腸肝膽專科醫生吳宗勤曾在個人Facebook專頁發文，列出以下3類不適合喝酒的人士，供市民參考。

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吳宗勤特別提醒，喝酒容易臉紅的人士，其罹患食道癌的風險比其他人高出14倍之多，如果每天攝取超過30克酒精，患癌風險甚至會超過100倍。至於30克酒精實際上是多少，他經過計算後指出，大約為50ml的58%高粱、50ml的60%威士忌、200ml的15%紅酒，或者600ml的5%啤酒。

他最後亦強調，基本上代謝酒精速度慢、容易出現醉酒相關症狀的人士都不適合喝酒，而臉紅則是最容易發現的「食道癌保護色」，呼籲市民一旦看見親朋好友喝酒後易臉紅「就不要再灌他酒了」。此外，就算喝酒不容易臉紅，他也不建議多喝，畢竟喝酒帶來的危害並不止食道癌。

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