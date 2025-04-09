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駐美經貿辦｜再有美國國會議員提案促廢除特殊待遇　外交部駐港公署︰正常履職不容無理質疑

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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有美國國會議員再次提案，建議廢除香港駐美經貿辦的特權。（資料圖片）

有美國國會議員再次提案，建議廢除香港駐美經貿辦的特權。外交部駐港公署表示，強烈譴責和堅決反對，指經貿辦是特區在美官方機構，對促進港美經貿交流與務實合作發揮積極作用，其正常履職不容無理質疑。

身兼美國國會及行政當局中國委員會聯席主席的共和黨眾議員Chris Smith及民主黨眾議員Jim McGovern周一（美國時間）提交法案指，若香港不再享有高度自治，要求美國總統廢除賦予香港經貿辦的某些特殊待遇、豁免及特權。法案轉交眾議院外交事務委員會跟進。

外交部駐港公署︰若美方一意孤行  必將遭到中方堅決回擊

外交部駐港公署發言人表示，針對美國個別政治人物再次推動相關法案，詆毀香港自治和法治，叫囂取消香港駐美經貿辦事處有關待遇甚至關閉辦事處，強烈譴責和堅決反對。發言人強調，中方敦促美國個別政治人物立即懸崖勒馬，立即停止干預香港事務，「若美方一意孤行，必將遭到中方堅決回擊！」

今次是在美國國會新立法年度再次啟動相關立法程序。在上屆國會，有美國國會議員曾提案，建議賦權美國當局廢除三個香港駐美經貿辦特權，獲眾議院通過，但休會前未提交參議院表決。

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