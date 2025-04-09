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過勞危機｜醫生一連做兩手術　期間突心臟驟停猝逝　年僅35歲【附12個過勞症狀】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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【醫生／猝死／過勞】浙江一名年僅35歲的骨科醫生猝死，事發當日該名醫生才剛替病人完成手術，休息期間欲準備第二個手術時，突然心跳驟停，搶救無效。

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過勞危機｜疑過勞奪命

據內地《經視直播》報道，浙江省玉環市第二人民醫院骨科主治醫生陳喆，於上周日（6日）凌晨工作期間，突發呼吸心跳驟停，經搶救無效猝逝，終年35歲。醫院於本周一（7日）發布訃告證實消息。據悉，當時陳喆醫生剛完成第一個手術，正在休息期間準備接下來的手術事宜，突然心跳驟停搶救。該醫院工作人員表示，陳醫生的遺體告別儀式已於本周二（8日）舉行，全院同仁對其猝逝深感悲痛。

心臟健康｜大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

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心臟健康｜身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

心臟健康｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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心臟健康｜6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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積勞成疾｜自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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