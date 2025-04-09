楊采妮Charlie｜50歲楊采妮凍齡近照流出　與好姊妹許茹芸同遊首爾

▲ 50歲楊采妮凍齡近照流出，與好姊妹許茹芸同遊首爾。

【楊采妮 / 許茹芸 / 凍齡女神】曾被封為「玉女接班人」的90年代女神楊采妮（Charlie）近年來處於半隱退狀態，除了出席少數公開活動外，鮮少露面。

昨日（8日），楊采妮的好姊妹、現於韓國定居的台灣歌手許茹芸，在Facebook專頁發帖，分享日前Charlie夫婦去首爾與她見面遊玩的點滴；圖片中，Charlie的狀態極佳，皮膚白皙有光澤，顏值不減當年。

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楊采妮Charlie｜與好姊妹許茹芸同遊首爾

許茹芸提到，之前與楊采妮在台北見面後，終於等到對方來首爾。「託采妮先生ST的福，因為他飛歐洲工作，回程需要一個過境點,於是他選擇了首爾，於是我們就一起獲得這突如其來的驚喜聚會！」

她又說，早前自己丈夫與許茹芸丈夫因工作上的合作成為兄弟，所以此次聚會「必須帶他們吃好吃滿，喝好喝滿才可以！」。

楊采妮Charlie｜兩對夫婦玩Photo Booth合影留念

隨後，兩對夫婦還玩起了年輕人時興的Photo Booth合影留念，圖片中見到，4人玩得很開心，嘴角都洋溢著笑容，楊采妮飲酒飲得滿臉通紅，摸臉嘟嘴盡顯可愛。

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楊采妮1994年事業起步時期認識丈夫邱韶智，3年後開設形象顧問公司，兩人戀情曝光，Charlie因愛情隱退。

但後來公司經營不善，二人也於2003年分手；時隔8年後，兩人回到彼此身邊，並於2013年結婚，2017年楊采妮誕下一對孖仔。至於許茹芸的丈夫，是韓國四大娛樂公司之一SM娛樂的高層。

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