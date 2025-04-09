妻迷Yerma︱唐詩詠讚朱栢謙屬 「愛妻號」　6號與太太共識二人世界終老

▲ （左起）連詩雅、朱栢謙、繆浩昌、唐詩詠。

【朱栢謙 / 唐詩詠 / 繆浩昌 / 連詩雅 / 視后】早前，朱栢謙、唐詩詠及「6號」繆浩昌為舞台劇《妻迷Yerma》將在6月演出，唐詩詠帶拍榴上她與連詩雅齊主持的網上節目《絲打圍爐》受訪，分享現時排練情況及三人對婚姻、生育及出軌的看法。

朱栢謙先透露與太太的甜蜜故事，兩人因合作舞台劇結緣，他在演出尾聲突然意識到「不能失去她」，隨即表白成功。直言是「戀愛腦」的朱栢謙，對太太的每句話都深信不疑，但不時因工作忙碌無法陪伴而感到內疚。談及出軌議題，朱栢謙態度鮮明：「一次出軌，百次不容」，認為感情非黑即白，沒有精神或肉體出軌之分。

6號則形容太太Tim Lui多年一起工作、一起成長，太太非常了解他，並笑稱自己「悟性低」，遇到工作難題常回家向太太請教，為他梳理思緒，更感激太太多年來擔任樂隊填詞人，而對於婚姻出軌， 6號認為夫妻若面臨危機應坐下溝通，評估是否仍相愛。

視后唐詩詠︱首度挑戰舞台劇演《妻迷》 唐詩詠感恩有好拍檔：壓力已經卸7成

▲ 朱栢謙與唐詩詠。

妻迷Yerma︱唐詩詠首演舞台劇感迷惘

《妻迷 Yerma》劇中夫妻因生育問題導致婚姻出現裂痕，引發主持及演員對現實生活的反思，已有小孩的連詩雅坦言，孩子讓夫妻關係的包容度更大。

而唐詩詠則透過角色體會到女性在社會壓力下的困境，6號便與太太早有共識不生育，享受二人世界；朱栢謙則表示最初不想生，但慢慢家人和他分享了生育是傳承愛的一種方法，而且自己比太太年長，擔心將來沒人照顧，想法逐漸改變，朱栢謙說：「若我先離開，誰來陪伴她？所以想生一個和我似樣，將來可以照顧她，」朱栢康與6號並一致認為，夫妻關係的核心是「溝通與共同活動」，才能維繫長久感情。

在排練方面，首次參與舞台劇的唐詩詠坦言開初有點迷惘，說：「現階段都是一些workshop訓練，已感受到舞台表演與影視拍攝截然不同，需要更強烈的能量與專注力，但好感謝丈夫（劇中朱栢謙飾演她丈夫）令我有好大安全感。」

唐詩詠更盛讚拍檔朱栢謙是「愛妻號」，排練時不時提及太太，展現深情一面。6號則笑稱自己未真正排練，所以未感受到壓力，但有擔心記對白，暖男朱栢謙即表示不用擔心，會私下分享記對白技巧，同時更大讚唐詩詠及6號，說：「相信我，入場觀眾將看到一個強大、完全不一樣的唐詩穎，6號的角色我看劇本時，已經覺得是導演度身訂造為他而寫，好認同導演選角能力。」

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