新冠病毒｜新冠病毒再度活躍　兒童染疫可致嘶哮症及MIS-C　醫生揭出現4症狀要求醫

▲ 新冠病毒再度活躍，兒童染疫可致嘶哮症及MIS-C，醫生揭出現4症狀要求醫。

早前流感個案持續下降，似乎可以鬆一口氣。不過有專科醫生表示，近日觀察到兒科病房因感染新冠病毒而引致重症入院的兒童個案有稍為上升的趨勢，呼籲家長們切勿掉以輕心。如發現孩子有持續高燒、眼紅、「士多啤梨鼻」等症狀，建議盡早求醫。若未接種新冠疫苗加強劑，建議長者、長期病患及小朋友均可考慮接種，防範重症及家庭傳播的出現。

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亞洲兒童傳染病學會主席、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生指，新冠病毒除可為兒童帶來一般咳嗽、頭痛、腹瀉、發燒、失去味覺或嗅覺等症狀之外，亦可引發長新冠。他引述最新研究指出，若兒童或年輕人再度感染新冠病毒，其「長新冠」的風險將增加一倍。

更嚴重的是，新冠病毒可令孩子出現不同急性併發症，如嘶哮症、兒童多系統發炎症候群（MIS-C）、急性肺炎、壞死性腦炎等，「孩子一旦出現嘶哮症，代表其氣道收窄，會出現喘鳴聲，一旦延醫就診，有機會導致腦部缺氧而致殘或致死，故家長若聽到孩子呼吸出現『嘻嘻』聲，就應盡速求醫。」

嘶哮症與兒童多系統發炎症候群MIS-C嚴重可致死

至於MIS-C則會令孩子不同器官發炎，八成個案需要入住深切治療部，嚴重甚至可致命，需採用特效藥治療。關醫生指，雖然現今新冠變種病毒株導致MIS-C的機會較以往低，但今年已有耳聞約一至兩個入住兒科深切治療部的MIS-C個案，提醒家長MIS-C可以出現在年紀較大的小朋友，例如6至10歲，「有時小朋友初感染新冠時症狀未必十分明顯，如果症狀稍為好轉之後，相隔兩至六星期，再出現皮膚出疹、眼紅、『士多啤梨鼻』等情況，就要小心是MIS-C的症狀，應盡快求醫。」

新冠除可導致小朋友引發重症，孩子感染後亦恐怕成為隱形傳播者，若家有長者或長期病患者，就有機會造成家庭傳播，尤其是本港居住環境擠迫，通風未必非常理想，更有機會令感染的病毒量較高，為家中長者及長期病患者構成很大危險。因此，關醫生建議家長應帶同小朋友接種新冠疫苗之餘，如長者及長期病患未曾接種新冠疫苗，或已超過6個月未有接種加強劑，均應考慮接種新冠疫苗，保護自己及家人。

八成半長者嚴重及死亡個案從未或近期未曾接種疫苗

事實上，數據反映，超過八成半嚴重個案及逾九成半因新冠病毒而死亡的個案均為60歲以上人士，其中約八成半人均未有接種新冠疫苗或超過6個月未有接種加強劑，反映疫苗接種的重要性。

根據政府目前的建議，年屆50歲或以上的人士、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫弱的人士、孕婦及醫護人員均建議在接種上一劑新冠疫苗或感染新冠病毒後6個月，接種額外加強劑。

▲ 關日華醫生呼籲家長盡早帶小朋友接種疫苗。

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