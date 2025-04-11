工作過勞丨日本7-11店長連續半年無假放抑鬱輕生亡　獲裁定屬「工傷事故」

日本一名38歲男子於日本大分縣的一間連鎖7-11分店擔任店長期間，據了解，因為連續半年沒假放，最終患上嚴重抑鬱症而自殺身亡。其後，日本厚生勞動省對男子死因作出調查，並裁定男子死亡屬過勞的「工傷事故」。

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綜合日本傳媒報道，一名38歲男子自2019年1月便開始在日本大分縣的7-11加盟店店擔任店長的職位，惟2022年7月，他卻突然自殺身亡，其妻子在事後向丈夫公司申請職業傷害賠償，理據是丈夫因過勞累致患上精神障礙，失去正常判斷。

日本厚生勞動省之後介入調查，發現男子在輕生前已經患上嚴重抑鬱症，更駭人的是，由於店舖人手長期不足，致男子已連續半年沒放假。男死者生前為了維持店鋪「24小時營運」，更經常頂通宵班。因此，署方認為男子生前承受的心理壓力極大，而且是因為長期工作導致過勞死。

儘管涉事的分店否認指控，並認為男子輕生原因是另有其他問題，但署方未採納這一說法。對此，7-11母公司Seven & I Holdings的公關代表則表示「這是每個加盟商各自的問題，總部不便發表評論。」

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