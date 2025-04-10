拍賣專家專欄｜清宮廷也收藏假畫？　談古代高質A貨仿古書畫「蘇州片」

▲ 辨別作品上款識簽名是否藝術家本人這個最重要的鑑定步驟本身，只能在宋元以後的作品才能進行。（iSrock圖片）

繼續談談「假畫」這個話題。上期特別提及明代是書畫「贋品」較多的年代，是有原因的。

1.在宋代以前，大部分作品都沒有署名，且不少名家都是為宮廷服務的。基本上，要到南宋及元代以後，我們才開始看到畫家在作品署名。因此，辨別作品上款識簽名是否藝術家本人這個最重要的鑑定步驟本身，只能在宋元以後的作品才能進行。

2.明朝官場相對比較黑暗，有大量失意文人、士大夫寄情於山水，直接或間接投身書畫創作，主導審美和市場需求。譬如當時最著名的吳門四家︰沈周、文徵明、唐寅和仇英，都基本與官場無緣，而唐、仇更以書畫為業。其後更有董其昌梳理文人畫歷史，塑造出時代的風尚。

3.市場經濟發展和貨幣流通性，比以往朝代都要發展迅速。自1492年哥倫布發現新大陸後，隨着西方航海和貿易發展，他們對中國瓷器、茶葉等產品的需求，促使大量美洲白銀從馬尼拉流入中國，令中國整體財富和經濟提升。萬曆九年（1581）張居正推廣「一條鞭法」，用白銀代替糧食和人丁稅收，亦側面反映出當時白銀作為貨幣的流通性。有了這些基礎，「蘇州片」畫作坊得到良好的土壤發展。

我在2018年，曾參觀臺北故宮博物院「偽好物——十六至十八世紀『蘇州片』及其影響」展覽，看了不少清宮收藏的高品質的「蘇州片」作品，而在我的工作也經常會遇到這類作品。簡單來說，它們就是由一班職業畫家組成的商業書畫作坊。他們透過分工合作，迎合當時吳門文人畫風氣和「古物熱」的市場需求，創作出一系列仿古書畫作品。

這類作品數量非常龐大，有部分製作精細，質量很高，所用的長絹質地很好，並非一般劣質贗品。它們對藝術史的發展舉足輕重，更成功進入清代宮廷收藏，直接影響了宮廷院體的形成。雖然這些是贗品，但也有一定的學術和市場價值，並非一文不值的「假畫」。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《清宮廷也收藏假畫？》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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