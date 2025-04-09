中大民調︱逾六成受訪市民沒有意願到大灣區內地城市生活或工作

▲ 逾六成受訪市民沒有意願到大灣區內地城市生活或工作。（資料圖片）

中文大學香港亞太研究所最新民調顯示，62.9%受訪市民表示沒有意願到大灣區內地城市生活或工作，31.7%有意願，較去年微升。另有逾四成認為大灣區規劃有助香港發展運輸物流及創科。

調查於2025年2月26日至3月11日進行，採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，共成功訪問了711位18歲或以上的香港市民，整體成功回應率為61.0%。

調查關注香港參與「大灣區規劃」對香港發展的影響，有54.9%受訪市民認為是好壞參半，25.5%認為對港發展是好處多些，認為壞處多些的則有15.2%。與去年的調查結果比較，回答「好壞參半」的受訪者比例上升了4.0個百分點，而認為壞處多些的比例則下跌了2.9個百分點。

不足三成認為港人在內地城市有優勢

至於港人到大灣區內地城市發展的優勢，有61.7%受訪市民認為香港人優勢「很小」（33.7%）或「沒有優勢」（28.0%），29.6%認為香港人優勢「頗大」（24.2%）或「很大」（5.4%）。與去年的調查結果比較，認為香港人到大灣區內地城市發展有頗大或很大優勢的受訪者比例合共上升了0.9個百分點。

另外，39.4%受訪市民認同「大灣區規劃」是香港的發展機遇，並分別有逾四成受訪者認為「大灣區規劃」有助香港發展運輸物流產業（44.4%）和創科產業（40.7%）。

6成認為港對海外創科人才吸引力小

香港對海外創科人才的吸引力方面，調查發現62.1%的受訪者認為香港的吸引力頗小（36.7%）或非常小（25.4%），有27.7%的受訪者認為香港的吸引力頗大（23.3%）或非常大（4.4%）。與去年同期的調查結果比較，認為香港吸引力頗大或非常大的受訪者比例合共上升了3.9個百分點。

至於內地創科人才，則38.8%的受訪者認為香港的吸引力頗小（26.1%）或非常小（12.7%），有52.3%認為香港的吸引力頗大（39.2%）或非常大（13.1%）。與去年同期的調查結果比較，認為香港吸引力頗大或非常大的受訪者比例合共上升了5.7個百分點。

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