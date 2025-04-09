健康專欄｜中醫論述虛火喉痺　症狀：咽癢咽痛難癒

▲ 喉痺現指為咽部痕癢、微痛等症狀，從中醫角度可分為實火與虛火。（相片：iStock）

肺為嬌臟，本質容易患病，雖說肺病多因外感所致，但亦可由生活習慣引發，如熬夜或嗜食辛辣引致。

中醫疾病「虛火喉痺」，正好相等於西醫病名「慢性咽炎」，患者自覺咽癢咽痛難癒，反覆發作，每因作息飲食不良反覆引發症狀。

可從字面理解，虛火喉痺可分為「喉痺」病症與「虛火」病機兩部分。喉痺並不等同咽喉麻痺，即使痺字定義多與中醫痛痺、行痺與著痺有關。古文論述，可參考《景岳全書》喉痺編章描述。

而若按中醫教材定義，喉痺現指為咽部痕癢、微痛等症狀。而虛火方面，其論述病機內容則有趣及形象化得多。中醫論火可分為實火與虛火，實火見於身體壯實人士，其人身厚、面紅耳赤，時患口乾便秘等；虛火則為臟腑虛衰功能不足、陰津不足，火氣因而亢盛上炎所致，其人身形瘦弱，口乾不欲飲。

五臟中與慢性咽炎最相關者，莫過於為肺與腎臟。先天不足，或後天因素如久病、長期熬夜休息不足、常見煎炸辛辣食物，皆可致肺腎陰虛體質。偏肺陰不足，除咽炎外，多見口乾舌燥、聲綫不揚；或偏腎陰不足者，會見腰膝痠軟、尿頻等症狀。

平常保健不妨多吃滋陰潤燥食物，例如枇杷、梨等，或湯水如南沙、麥冬、川貝、枇杷燉老鴿。若辦公室焗茶，可先行將等量花旗參、石斛磨料，每次用相等於咖啡攪拌匙分量焗服。平素亦建議戒辛辣、烈酒，多運動以改善體質。

虛火喉痺為纏擾難癒病種，處理不應只着眼發作期清熱利咽消腫，症狀休止期更要注意好平常作息休息、飲食與運動習慣。下期再跟大家談談另一難癒咽喉病————梅核氣。

撰文：物理治療師、註冊中醫師盧文健