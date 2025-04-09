喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽

▲ 食喉糖舒緩敏感咳嗽？ 藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽

【喉糖／咳嗽／敏感咳／止咳／喉糖藥效】出現喉嚨不適想食喉糖舒緩，要多加留意成分用量！有藥劑師提醒，市面上部分喉糖成分有機會導致咳嗽加劇，含藥性成分的更需注意用量限制，否則會對身體有害。

最新影片：

5大喉糖種類

近月有不少市民因轉季天氣出現氣管敏感咳嗽不止，究竟食用喉糖能否有舒緩作用？屈臣氏註冊藥劑師潘朗軒接受TOPick訪問，詳細介紹了市面上常見有5大種類的喉糖：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1. 「無藥性」喉糖

2. 消毒殺菌喉糖

3. 化痰喉糖

4. 消炎鎮痛喉糖

5. 含有其他成份

在以上種類喉糖中，「無藥性」喉糖和消毒殺菌喉糖，一般用於舒緩較輕微的喉嚨痕癢、乾涸和疼痛；消炎鎮痛喉糖則較常用來舒緩較嚴重的喉嚨發炎和疼痛。在一般情況下，大部分喉糖都能減少喉嚨因受到刺激而產生的不適，對於一些上呼吸道感染引起的急性咳嗽，喉糖或有助舒緩喉嚨敏感，從而減少咳嗽。對於伴隨痰的咳嗽，則可以選擇含有化痰成分的喉糖，幫助清除痰液，減少因為受痰液刺激所引起的咳嗽。

喉糖常見成分及功效

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

小心1類型喉糖恐加劇咳嗽

不過，一些含其他成分的喉糖，例如中藥或草本等，由於藥性和特質各有不同，未必適合任何體質或病患使用，使用不當更有機會令咳嗽變得更嚴重。潘朗軒提醒，特別需注意含有「薄荷(Menthol)」成分的喉糖：

有研究發現，薄荷或能降低呼吸道的敏感度，減少因吸入空氣中刺激物而引起的咳嗽。但是另一方面，薄荷對於部分人來說亦有可能是一種刺激物，或會誘發氣管敏感，加劇咳嗽的情況。

潘朗軒指出，遇到咳嗽需要先了解成因，才能選擇對應的喉糖。對於一般成年人，一些上呼吸道感染引起的急性咳嗽，如果伴隨喉嚨乾涸，可選擇能滋潤喉嚨的喉糖；如果是伴隨有痰的話，選擇含有化痰成份(如溴己新 Bromhexine、氨溴索 Ambroxol)的喉糖則能幫助除痰，減少因為受痰刺激而引起的咳嗽。

但咳嗽成因有很多，除了一些上呼吸道感染，慢性支氣管炎、哮喘、胃酸倒流、心臟衰竭等問題亦可以引起咳嗽，而這些問題必須通過適當的治療方式來處理，因此食喉糖不一定能止咳。

過量服用含糖「無藥性」喉糖有害健康

潘朗軒提醒大家，喉糖中的藥性成分都有不同的適用年齡和用量限制，使用前應先留意產品說明。就算是「無藥性」的喉糖，過量服用亦有機會出現不良反應：

如果過量服用含山梨糖醇或木糖醇的喉糖，就有機會導致腸胃脹氣和肚瀉。對於糖尿病患者，大量服用含糖份的喉糖亦有機會影響血糖控制。

尤其是小童、長期病患、正在服用藥物的人士、懷孕或者授乳期女士，如不幸出現咳嗽，在使用喉糖前都建議先諮詢藥劑師意見，選購最合適的喉糖。

▲ 屈臣氏註冊藥劑師潘朗軒。

同場加映：消委會9款零糖或低糖喉糖

消委會早前檢視了市面上41款喉糖的標籤資料，包括成分、聲稱、糖或甜味劑含量以及建議服用劑量，結果發現22款樣本含有糖分，每粒喉糖的糖含量由0.02克至3.8克不等。

根據世界衞生組織及聯合國糧食及農業組織建議，游離糖的攝入量應少於每日能量攝入量的10%，以每日攝入2,000千卡能量計算，游離糖的每日攝入量應少於50克。消委會指出，經常大量進食容易導致蛀牙及肥胖等健康問題。

而41款喉糖中，有9款為零糖或低糖：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

1. 必妥碘喉糖檸檬蜜糖味

2. Fisherman's Friend Mint Mint Flavour Lozenges

3. Fisherman's Friend Sweet Lime Menthol Flavour Lozenges

4. 美國生達無糖川貝枇杷糖

5. Ricola Blackcurrant Swiss Herb Lozenges Sugar Free

6. Ricola Lemon Mint Swiss Herb Lozenges Sugar Free

7. 龍角散 Ryugakusan Throat Cdy Citrus

8. 龍角散草本潤無糖喉片(蜂蜜檸檬味)

9. 金嗓子喉寶（無蔗糖）都樂含片糖果

相關文章：

喉糖推薦︱流感高峰期必備成藥喉糖功效禁忌須知 專家：2成分過量服用恐呼吸困難

藥物百科︱7種食物勿與藥同時服用 營養師警告：恐有毒性反應

藥物百科｜4大保健品禁忌組合絕不能一起吃 藥劑師點名1種配搭恐增出血風險

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5