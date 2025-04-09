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金像獎2025︱金像獎最佳女主角候選人造型曝光　 大熱衛詩雅迎戰談善言鍾雪瑩兩大影后

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金像獎最佳女主角候選人特刊造型曝光，大熱衛詩雅迎戰談善言鍾雪瑩。

【香港電影金像獎 / 最佳男主角 / 影帝 / 金像獎2025】「第四十三屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月27日（星期日）舉行。

香港電影金像獎協會（大會）繼上星期發放本屆紀念特刊內「最佳新演員」、「新晉導演」、「最佳導演」及「最佳男、女配角」各候選人的造型照後，今天（9日）發布準影后（以下按大會提名名單排序）許恩怡、談善言、鍾雪瑩、衛詩雅及區嘉雯的型格造型照片。

本屆五位「最佳女主角」候選人無論誰人勝出，將會是她們首次榮膺「影后」殊榮。許恩怡以清新活潑形象出道，在奇幻愛情電影《久別重逢》中飾演高中女學生，因一張唱片與男主角結識並發展出一段青澀的愛情。由於她的年紀及個性與此片角色相若，演來自然真摯信心十足。

資深話劇演員區嘉雯近年才參與電影演出，已憑精湛演技在第三十九屆金像獎獲得「最佳女配角」獎項，今屆更榮獲提名角逐「最佳女主角」。

她在《從今以後》中飾演一位女同性戀者，面對同居四十多年的愛人猝逝後，與伴侶的親人在喪葬及遺產分配上出現分歧。區嘉雯在演繹時並未刻意強調同性之愛，而是展現出一種超越性別的細水長流的情感，讓觀眾能夠深刻感受到她與愛人之間的相知相惜。

金像獎2025︱金像獎最佳男主角候選人特刊造型曝光　林峯首入圍爭影帝撼大熱許冠文劉青雲

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金像獎2025︱衛詩雅迎戰談善言鍾雪瑩

至於已憑《虎毒不》奪電影評論學會大獎影后的談善言，在該片飾演一個新手媽媽，她特意增磅以求外形更像產後婦女，未婚的她更學習如何照顧嬰兒。她的角色在工作之餘還需要餵哺母乳及照顧經常哭鬧的女兒，加上工作及被辭退的壓力，令她與丈夫及家人的摩擦日漸增多，原本以為可以憑堅強性格硬撐下去，最終還是患上心理抑鬱導致精神崩潰，展現了在職母親在社會上承受的重擔。

衛詩雅與鍾雪瑩均是連續兩屆入圍金像獎「最佳女主角」的候選人，鍾雪瑩之前憑《填詞L》在「第六十屆金馬獎」與及「第四十二屆香港電影金像獎」首嘗提名「最佳女主角」的滋味。

今次憑藉《看我今天怎麼說》的聾人角色，先在去年「金馬獎」獲封「金馬影后」，並在本屆「香港電影金像獎」中角逐女主角殊榮。鍾雪瑩為這個角色用心設計特殊說話腔調及苦練手語，以精準細膩的演技將女主角的心路歷程及聾人的生活活現銀幕。

至於被視為今屆大熱的衛詩雅以《破·地獄》角逐影后榮銜，她已憑此片獲得三個女主角獎項，包括「第三十九屆華鼎獎」、「第六十一屆亞太影展」及「2024年度香港電影導演會大獎」，成績斐然。

為掌握「破地獄」儀式的複雜動作，她花九個月刻苦練習。戲中的她因當喃嘸師傅的父親重男輕女，父女關係疏離，直至在父親過世後看到留給她的「愛的遺書」才能釋懷。

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