腎癌｜單側腰痛排血尿盡早求醫　確診腎癌多屬晚期合併治療延長存活期

經常腰痛，擔心腎臟出問題？腎癌為本港十大常見癌症之一，有醫生提醒，若常出現單側腰痛、排血尿等症狀，應及早求醫。腎癌病徵與其他疾病相似，令人難察覺，不少人確診時已屬晚期，錯過黃金治療期，存活率偏低。惟近年有大型臨床研究顯示，標靶合併免疫治療有助延長存活期，提升生活質素，活出有尊嚴的人生。

過去十年，本港腎癌患者增加。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫生指出，排血尿、單側腰痛（非受傷引起）、腰側或背部有腫塊、貧血、體重下降、疲倦、持續發燒、食慾下降等均為腎癌常見病徵。

確診腎癌多屬晚期存活率低

然而，腎癌早期病徵不明顯，部分病徵亦可能與其他疾病相似。不少人確診腎癌時，往往已屆晚期，五年存活率不足兩成。鄺維基醫生提醒，長期在高風險環境工作而經常接觸化學物質、肥胖、有腎癌家族病史、患有高血壓或慢性腎衰竭、長期吸煙的人士均屬腎癌高危一族。

標靶合併免疫治療有助延命

香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科王俊威醫生表示，若標靶合併免疫治療，可透過雙重機制，更全面地抑制癌細胞的生長、殺死癌細胞，更有效地控制腫瘤。除了療效顯著，其安全性、耐受性也較佳。

香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，2025年一項研究數據顯示，比起只接受單標靶治療，採用標靶合併免疫治療的患者存活期中位數，最多可長達11個月；而且，無惡化存活期的中位數也較長，延長了一倍（超過8個月）。

潘明駿醫生指，雖出現血壓上升、甲狀腺功能減退、腹瀉和食慾降低等副作用，但比起單一標靶藥物治療，採用合併治療的患者因為副作用而要停藥的比率較少，生活質素亦有所提升。

65歲晚期患者症狀獲紓緩

其中，一名65歲男子右邊腎臟出現腫瘤，癌細胞廣泛轉移至骨骼，確診透明細胞腎細胞癌。2024年12月，首次接受標靶合併免疫治療後，骨痛情況獲紓緩；至今年3月已接受6次合併治療，未有惡化跡象。

除了積極配合治療，平日也要維持健康生活，例如多吃高纖食物、適量運動等，以改善體質、增強免疫力，提升治療成效並改善預後。三位醫生期望，未來能為晚期腎癌患者爭取更長久的病情無惡化生存時間，活得更有尊嚴，創造更多可能。

▲ （左起）香港泌尿腫瘤科學會副會長兼臨床腫瘤科專科潘明駿醫生、香港泌尿腫瘤科學會會長兼臨床腫瘤科專科鄺維基醫生、香港泌尿腫瘤科學會理事兼臨床腫瘤科專科王俊威醫生