  • 26°C
香港時間：2025410日 (四) 18:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

清洗襪子｜襪子應正面洗定反面洗？　日本研究公開正確答案：洗錯細菌多3倍

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

襪子應正面洗定反面洗？日本研究公開正確答案，洗錯細菌多3倍！

襪子洗後仍有異味？可能是清洗方式不正確！近日有網民在論壇發文詢問，「襪子應正面洗還是反面洗？」引發熱烈討論。曾有日本研究拆解正確清洗襪子方法，原來洗錯污垢會多3倍。另外，亦有襪子品牌分享清洗貼士，各位爸媽要留意！

最新影片：

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

生活智慧｜日本研究公開正確洗襪子方法

日本NHK生活類型節目《ガッテン！》曾邀請橫濱國立大學生活科學教授大矢勝擔任嘉賓，分享保養襪子的秘訣。

點擊圖片放大
+2

生活智慧｜正面洗細菌多3倍

他指出襪子發臭的問題十分常見，原因在於清洗時，污垢容易殘留在內側，清洗時往往只洗到表面，導致內側的污垢愈積愈多，細菌不斷滋生，令襪子出現異味。

大矢勝曾進行研究，分別以正面和反面清洗襪子，經過2周時間測試，發現正面洗的襪子上，殘留蛋白質污垢，比反面洗多3倍。

他又發現，將襪子翻過來洗可延長其壽命，因為襪子外側會使用天然纖維、棉等材質，而內側大多用聚酯纖維（其中一種人造纖維）製成，較為耐用、耐洗，因此反面洗襪子才不易破洞、起毛粒。

生活智慧｜醫生分享反過洗襪子2大好處

台灣醫生「虞哥」亦曾在Facebook專頁「醫食無虞 It's well」發文指出，襪子內外層材質不同，外層主要是透氣性較好的天然纖維，而內層是彈性較好的化學纖維，孔洞較小，容易塞滿污垢、汗水，以及脫落的腳皮和皮脂，除了會導致異味，還可能造成感染，例如香港腳。

虞哥表示，將襪子反過來清洗有2大好處：

1. 可將襪子內側的污垢洗出來，減少細菌滋生。

根據日本研究，發現正面洗的襪子上殘留的蛋白質污垢，比反面洗多3倍。

2. 延長襪子壽命

襪子外層的天然纖維容易因摩擦損壞，正面與反面的襪子同時清洗100次後，正面洗的襪子會有明顯的彈性變差和退色，但反面洗的則影響不大。

虞哥指，以上是指平常穿在鞋子裡的襪子，如果是穿著襪子直接踩在骯髒的地面上，那正面也應該要好好清洗。至於如何晾曬襪子？他建議，如果會曬到太陽的話，建議翻過來內層向外曬，可以減少紫外線造成襪子褪色的情況。

生活智慧｜3招延長襪子壽命

另外，台灣除臭襪品牌「WARX」曾在官網分享，清洗襪子的貼士。

點擊圖片放大
+4
+3

1. 襪子要單獨洗

因為襪子上的細菌是衣物中最多的，一雙穿著8小時的襪子細菌含量已達百萬，加上襪子穿久了，腳上的皮脂就會漸漸覆蓋在襪子的纖維上，導致抗菌消臭因子無法發揮完整的功效。

2. 清洗步驟有講究

清洗襪子前應將襪身展開，避免捲成球狀，並翻面清洗襪子，即內裡朝外，再將襪子放進洗衣袋，就能減少襪子在洗衣機內的拉扯，增加襪子的使用周期，並提升清潔效果，而晾曬時建議夾取襪口的位置。

3. 使用中性洗潔精

避免使用柔順劑或含有漂白、茶樹精油等成分的清潔劑，因為會破壞襪子的除臭因子。另外，襪子一般使用約一年就應更換。

延伸閱讀:廁紙應向外拉或向內拉？　「廁紙之父」解開逾130年秘密【附減少廁紙用量秘技】

廁紙應向外拉或向內拉？「廁紙之父」解開逾130年秘密！

廁紙在生活中是不可或缺，但大家有否好奇屋企的廁紙卷是如何擺放？向外面拉還是朝向牆身拉？這個問題曾觸發不少家庭大戰。林盛斌（Bob）也在社交平台提出疑問。其實卷裝廁紙面世逾百年，有外媒曾刊登一張有逾130年歷史的廁紙設計專利圖，相信是至今最權威的答案！

點擊圖片放大
+6
+5

更多生活智慧資訊：

台灣地震｜日本台灣接連地震　專家教執緊急避難包必備6大物品

MUJI｜無印良品$18神布熱賣木村拓哉都入貨　一抺秒清頑固爐頭焦垢/油漬/水垢

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

日本地震｜日本防災士教1網睇日本各區地震可能性　遇海嘯必學3招避難法
14:59 2025/04/08
日本地震｜日本防災士教1網睇日本各區地震可能性　遇海嘯必學3招避難法
吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
18:29 2025/04/08
吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
MUJI｜無印良品$18神布熱賣木村拓哉都入貨　一抺秒清頑固爐頭焦垢/油漬/水垢
16:31 2025/04/07
MUJI｜無印良品$18神布熱賣木村拓哉都入貨　一抺秒清頑固爐頭焦垢/油漬/水垢
吉卜力AI圖｜一鍵生成吉卜力風格全家福　實測3大免費網站簡易製作AI圖【附教學】
20:47 2025/04/03
吉卜力AI圖｜一鍵生成吉卜力風格全家福　實測3大免費網站簡易製作AI圖【附教學】
日本鹿兒島地震｜美心妹妹留學福岡未有震感　教遊日港人3招自救1方法尋避難所
13:39 2025/04/03
日本鹿兒島地震｜美心妹妹留學福岡未有震感　教遊日港人3招自救1方法尋避難所
微波爐禁忌｜一文看清微波爐使用禁忌　7種容器+10種食物加熱易爆炸！
14:28 2025/04/01
微波爐禁忌｜一文看清微波爐使用禁忌　7種容器+10種食物加熱易爆炸！
廁紙放置方法｜廁紙應向外拉或向內拉？　「廁紙之父」解開逾130年秘密【附減少廁紙用量秘技】
18:32 2025/03/25
廁紙放置方法｜廁紙應向外拉或向內拉？　「廁紙之父」解開逾130年秘密【附減少廁紙用量秘技】

你可能感興趣

日本地震｜日本防災士教1網睇日本各區地震可能性　遇海嘯必學3招避難法
14:59 2025/04/08
日本地震｜日本防災士教1網睇日本各區地震可能性　遇海嘯必學3招避難法
吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
18:29 2025/04/08
吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
MUJI｜無印良品$18神布熱賣木村拓哉都入貨　一抺秒清頑固爐頭焦垢/油漬/水垢
16:31 2025/04/07
MUJI｜無印良品$18神布熱賣木村拓哉都入貨　一抺秒清頑固爐頭焦垢/油漬/水垢
時裝服飾 生活智慧

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽