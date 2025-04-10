清洗襪子｜襪子應正面洗定反面洗？　日本研究公開正確答案：洗錯細菌多3倍

▲ 襪子應正面洗定反面洗？日本研究公開正確答案，洗錯細菌多3倍！

襪子洗後仍有異味？可能是清洗方式不正確！近日有網民在論壇發文詢問，「襪子應正面洗還是反面洗？」引發熱烈討論。曾有日本研究拆解正確清洗襪子方法，原來洗錯污垢會多3倍。另外，亦有襪子品牌分享清洗貼士，各位爸媽要留意！

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生活智慧｜日本研究公開正確洗襪子方法

日本NHK生活類型節目《ガッテン！》曾邀請橫濱國立大學生活科學教授大矢勝擔任嘉賓，分享保養襪子的秘訣。

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生活智慧｜正面洗細菌多3倍

他指出襪子發臭的問題十分常見，原因在於清洗時，污垢容易殘留在內側，清洗時往往只洗到表面，導致內側的污垢愈積愈多，細菌不斷滋生，令襪子出現異味。

大矢勝曾進行研究，分別以正面和反面清洗襪子，經過2周時間測試，發現正面洗的襪子上，殘留蛋白質污垢，比反面洗多3倍。

他又發現，將襪子翻過來洗可延長其壽命，因為襪子外側會使用天然纖維、棉等材質，而內側大多用聚酯纖維（其中一種人造纖維）製成，較為耐用、耐洗，因此反面洗襪子才不易破洞、起毛粒。

生活智慧｜醫生分享反過洗襪子2大好處

台灣醫生「虞哥」亦曾在Facebook專頁「醫食無虞 It's well」發文指出，襪子內外層材質不同，外層主要是透氣性較好的天然纖維，而內層是彈性較好的化學纖維，孔洞較小，容易塞滿污垢、汗水，以及脫落的腳皮和皮脂，除了會導致異味，還可能造成感染，例如香港腳。

虞哥表示，將襪子反過來清洗有2大好處：

1. 可將襪子內側的污垢洗出來，減少細菌滋生。

根據日本研究，發現正面洗的襪子上殘留的蛋白質污垢，比反面洗多3倍。

2. 延長襪子壽命

襪子外層的天然纖維容易因摩擦損壞，正面與反面的襪子同時清洗100次後，正面洗的襪子會有明顯的彈性變差和退色，但反面洗的則影響不大。

虞哥指，以上是指平常穿在鞋子裡的襪子，如果是穿著襪子直接踩在骯髒的地面上，那正面也應該要好好清洗。至於如何晾曬襪子？他建議，如果會曬到太陽的話，建議翻過來內層向外曬，可以減少紫外線造成襪子褪色的情況。

生活智慧｜3招延長襪子壽命

另外，台灣除臭襪品牌「WARX」曾在官網分享，清洗襪子的貼士。

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1. 襪子要單獨洗

因為襪子上的細菌是衣物中最多的，一雙穿著8小時的襪子細菌含量已達百萬，加上襪子穿久了，腳上的皮脂就會漸漸覆蓋在襪子的纖維上，導致抗菌消臭因子無法發揮完整的功效。

2. 清洗步驟有講究

清洗襪子前應將襪身展開，避免捲成球狀，並翻面清洗襪子，即內裡朝外，再將襪子放進洗衣袋，就能減少襪子在洗衣機內的拉扯，增加襪子的使用周期，並提升清潔效果，而晾曬時建議夾取襪口的位置。

3. 使用中性洗潔精

避免使用柔順劑或含有漂白、茶樹精油等成分的清潔劑，因為會破壞襪子的除臭因子。另外，襪子一般使用約一年就應更換。

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