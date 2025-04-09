痛到入心｜坐骨神經痛如針刺劇痛　中醫對治：針灸止痛溫經散寒

▲ 眾所周知，坐骨神經痛因涉及神經痛，病發時可以痛入心脾。（相片：iStock）

坐骨神經痛是因爲腰椎與骶椎的神經綫受壓，除腰痛外，會沿着神經綫一直向下蔓延至下肢，小腿及腳掌受牽連，除有麻痺及劇烈痛楚，也可能連行路也會受影響。

何太今年62歲已退休，定居加拿大，閒餘在教堂唱女高音，她回想應早在40多時歲已有坐骨神經的問題，但沒有理會，但兩年前有日全身劇痛，像壓着神經般，完全無法入眠。「其實不只腰、臀痛，由背至腰再下延，是感覺全身都受影響，飲食睡眠起居大受影響，半年間消瘦了16磅。」

▲ 受坐骨神經痛困擾的何太，治好疾病後生活重拾正軌，到處旅遊，享受退休生活。（彭大偉攝）

她四處求醫，被斷症為勞損及筋骨發炎，甚至被指是肩周炎。發病期間，服用醫生處方的止痛藥治標不治本，身體羸弱、氣若柔絲，有時會突然間「發軟蹄」。「我加拿大的家有樓梯，仔女都好驚我腳步不穩滾下來。」

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生活被痛楚包圍

看過多個醫生及中醫師，問題仍無法解法，痛楚纏綿依舊，感到十分沮喪，何太更以為餘生都要與痛楚為伴。

她決定乘10多個小時飛機回港求醫，中醫師指她骨筋膜位置有問題，導致坐骨神經痛，終真相大白。她連續接受多天針灸、服用中藥後，痛楚得到紓緩，睡眠有改善，胃口大開。「食得到、行得到，人開心了，體重回升。」

▲ 註冊中醫師唐文儀博士指萬痛皆歸於骨膜所生，治療坐骨神經痛要辨證施治，方能治標兼治本。（彭大偉攝）

與筋膜千絲萬縷

註冊中醫師唐文儀博士表示，在中醫學上，坐骨神經痛屬於痺症範疇，要留意當中的動態性損傷及靜態性損傷，前者多為做運動拉傷，後者則是久坐得多形成勞損，例如辦公室的文職工作，多屬於肌筋膜損傷，但要分清上了年紀出現的靜態性損傷，與人體骨膜有關，因隨年長機能退化，破骨細胞產生過多，破壞了的骨質，形成慢性炎症及疼痛，照X光也照不出來。

▲ 坐骨神經是體內最長的神經，從脊髓到臀部並向下延伸至腿後側，所以當出現坐骨神經痛時，牽連的範圍會甚為廣泛。（相片：iStock）

唐博士指除與年老破骨細胞產生過多外，其他如坐姿不良、骨質疏鬆、運動損傷及搬重物等，皆屬坐骨神經痛病因。「有部分患者指從未有以上誘發因素，卻與坐骨神經結上緣，是因為受寒所致。當受寒時肌肉會抽筋痙攣，患者觸摸自己腰背時，都感到繃緊，久而久之使椎間盤牽拉突出，造成腳痺、下肢的外側及後側位神經痛，這是由椎間盤衍生的坐骨神經痛。」

▲ 推拿按摩無助治療坐骨神經痛，患者如有腰背及下肢如針刺或觸電感覺，宜病向淺中醫。（相片：iStock）

與椎間盤突出有關連

他教路若本身有椎間盤突出之人，晚上入睡時用毛巾圍着腰部，以免着涼受寒。他也提醒椎間盤突出者暫時勿做運動，宜多臥床休息，做針灸溫經散寒消炎止痛，否則當病情一稍好轉就進行運動，椎間盤再受壓迫，會使病情變得反覆難癒。

▲ 長時間久坐不動及姿勢不良，都會增加坐骨神經痛的風險。（相片：iStock）

幾時可以做運動呢？「當驅寒後，椎間盤回韌，就可以做適量運動，但要謹記也不要過量。」他說椎間盤回韌約需3個月，上年紀者可能需時更長。

阿是穴補瀉

中醫學上治療坐骨神經痛其一重點是針灸，因病源在骨膜，採用的針也較長，藉以深入病灶。「下針前會按壓患者受影響的位置是否有筋結的阿是穴，達到補瀉目的。落針位置到位，病人會特別感到『冤』。」此外，病人需外敷三黃散來溫經散寒，有消炎作用。

中藥方面，唐博士指坐骨神經痛病人多有氣虛，會處方補中益氣湯，材料包括黨參、北芪等；另因腎主骨，針對破骨細胞過度活躍要補腎，材料包括杜仲、杞子等。

▲ 坐骨神經痛針灸的針是長針，深入骨膜位置。（彭大偉攝）

患者治療要遵照醫囑

他指病人接受坐骨神經痛治療時要合作遵照醫囑，適時臥床、飲食有節。「如病人有陰虛，按下坐骨神經痛受影響的位置會有灼熱感，舌苔紅、睡眠差，這種內熱病人戒吃辛辣、牛肉、羊肉等上火食物。」

他寄語上了年紀一輩，常誤以為腰痛、下肢無力麻痺是風濕痛，以冬青膏、推拿按摩紓緩。「這些方法只是表面紓緩，無法治療坐骨神經痛。」