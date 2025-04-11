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4.11世界柏金遜症日｜身體3大隱性信號屬腦部血氣不足　中醫教3式源頭管理腦健康

保健美顏

發布時間： 2 小時前

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中醫指出身體3大隱性信號屬腦部血起不足，教3式從源頭管理腦健康。

現代人長期低頭、熬夜、高壓生活，往往忽略腦部發出的警號：「血氣不足」。中醫強調「血氣不和，百病乃變化而生」，腦部作為中樞神經的核心，一旦氣血循環受阻，輕則頭痛失眠，重則加速腦退化。毋須等到確診阿茲海默症或帕金森病，大家可以在日常生活中，醒覺腦部血氣不足的警號，就能從「頭」開始保養。

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一、腦部血氣不足的隱性信號

這些症狀可能是腦部「代謝廢物累積」或氣血不暢的早期徵兆：

  • 頭面問題：眼乾、耳鳴、頭暈、頭脹、頭痛、額頭緊繃
  • 睡眠與情緒：難入睡、多夢、易醒、焦慮、煩躁
  • 功能衰退：吞嚥吃力、步態不穩、記憶力下降

關鍵原因：腦血管因頸椎前傾壓迫或因血管內斑塊堵塞致循環不暢，營養物質難以到達及代謝廢物排出受阻（不通則痛）、長期用眼耗血（久視傷血）、情緒壓力導致肝氣鬱結。

二、源頭管理「腦部」血氣循環三式

1. 管理生活習慣：

 A）宜：喝「薄荷醒神茶」，清利頭目

  • 做法：每日4-5片新鮮薄荷葉沖熱水，代茶飲用。
  • 功效：薄荷辛涼，能鬆解頭部筋膜緊張，改善眼疲勞和耳鳴（註：保健用，非治療）。

B) 忌：鹽、糖、油、辣、和 冰飲

  • 多鹽：過多鹽易導致水鈉滯留，引發高血壓或腦水腫。
  • 多甜/多冰飲料：影響血糖與脾胃功能，間接損害腦血管健康。
  • 多油：高血脂易沉積於血管壁，造成管腔狹窄、循環受阻。
  • 多辣：可能引發血管痙攣，導致頭暈頭痛。

C) 管理菸酒習慣

  • 菸：香菸會直接損傷血管內皮，加速斑塊形成。
  • 酒：酒精擾亂脂肪代謝，增加壞膽固醇，促使血管斑塊增大。

2. 管理「頭部-肌筋」血氣不通的壓痛點：

鬆解頭部繃緊的筋膜，有助改善頭部「壓痛點」血氣不和

  • 額頭區：按揉印堂穴（兩眉中間）和聶肌（太陽穴），緩解緊繃性頭痛。
  • 耳後區：按壓翳風穴（耳垂後凹陷處），改善耳鳴和眩暈。
  • 頸後區：拇指深按風池穴（髮際線旁凹陷），促進腦部供血。

管理「不良坐姿」的病灶：（頸椎前傾，骨盆前傾）：

適用於長期坐在電腦工作的都市人，透過練習《楊氏太極拳-坐立勢》，矯正「脊骨與髓海」氣血通道健康的問題，配合以上的源頭管理，可以改善頸椎病、電腦手、脊柱側彎、失眠、精神壓力等）

  • 步驟一: 鍛練「力由地起」改善骨盆骶髂關節功能

拇趾抓地, 激活下肢運動神經的連鎖反應本能，可感受到小腿傳遞至大腿（股四頭肌、膕繩肌）的肌肉收縮，有助承托脊骨的骶髂關節收縮和保持中正。

  • 步驟二: 鍛練「尾閭中正」

骶骨（尾閭）是脊椎動物的重心移動核心，通過（步驟一）可激活骶髂關節的自鎖機制，可使「尾閭中正」將下肢力量從腿部經骨盆傳遞至腰部，腰大肌和核心肌群（如腹橫肌、多裂肌）。

  • 步驟三：鍛練「含胸拔背、沉肩垂肘」勢

含胸拔背：胸廓內含，脊背有蓄機待發力之意，穩定腰椎，維持脊柱的自然曲度，和達到「骨正筋柔，氣血以流」的目的。

沉肩垂肘，使兩肩前卷，尾指稍稍內捲，意在兩肘（有助改善圓肩、電腦手、手腕腱鞘炎的病變）

 三、預防勝於治療：腦健康的生活原則

  • 每30分鐘伸展頸部肌肉：打破「久視傷血」的惡性循環，遠眺20秒。
  • 夜間11點前睡：中醫認為「肝藏血」，熬夜最耗腦血。
  • 少吃冰膩和加工食物：高糖凍飲傷脾胃，油膩生痰濕，均阻礙氣血上行。

結語：腦血通，則神明清

腦部問題非一日之寒，與其等待確診，不如從今日起：

✅ 一杯薄荷茶醒神

✅ 三分鐘頭部按摩

✅ 五分鐘正脊運動

記住腦部是人體最怕「血氣不足」是器官，及早管理，方能遠離百病！

註冊中醫師 黃天賜

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撰文 : 黃天賜 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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