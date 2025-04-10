  • 24°C
香港時間：2025410日 (四) 09:19

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三命｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

陳倩揚宣傳劇集《三命》，接受TOPick訪問。

【三命/陳倩揚/杜琪峰】三年前移居加拿大的陳倩揚，有份參演近日熱播中的ViuTV劇集《三命》，劇中她飾演天才洋溢的畫家林海琪「中年版」，更是駱澤信（陳國邦飾）妻子，首度跟電影金牌組合合作，倩揚直言感覺不真實。

最新影片：

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

「由收到電話至現在一刻，整個經歷在我演藝事業裡感覺不太真實和夢幻，因為銀河整個團隊，由細至大你只會做觀眾，只可仰望這麼神級的人物，包括杜sir、游乃海以及Elaine姐（朱淑儀）等幕後團隊，所以有日銀河映像致電給我說：『我是銀河映像我是Elaine呀』，我有一刻想過是否詐騙電話？我啊？一個電影級製作的電視劇為何會找上陳倩揚？」

陳倩揚接受TOPick訪問，憶述接拍《三命》時感到很夢幻。（陳慧安攝）

三命｜陳倩揚無悔命裡抉擇

陳倩揚坦言演戲方面屬BB班，擔心符合不到劇組期望，幸而獲監製朱淑儀和杜琪峰教路。

他們說『做』戲會太著痕跡，其實只要你明白角色和故事，自然地會進入該人物的內心，他們需要的正是這種生活感。

此外，倩揚憶述首次試造型時與形象顧問余家安的會面，這經歷令她印象深刻。她回憶說：「他很親切說：『倩揚，你過來』隨後，他慢慢告訴我『林海琪』是一個怎樣的人，對我這種演技上還很幼嫩的人來說，這幫助非常大。」

她續說：「因為每一套服裝都有其獨特設計，譬如手袖該如何捲起，或者加上一條絲巾來營造畫家的氣質。原來，一些細微之處都能幫助你演出，讓我腦海中浮現一幅幅畫面。」最令倩揚感到窩心的是，整頭髮那天余家安親自陪伴：「真的沒想到，像我這樣的一個小角色，竟然也能得到Bruce哥的親自指導。」

劇集以宿命作為主題，說到人生旅途中的抉擇，倩揚回望過去並未感到後悔：

就像順著波浪前行一樣，我唯一會思考的是，每個決定是否我當下樂意去做，或者是否我心中沒有hard feeling（難堪）。

點擊圖片放大
+4
+3

陳倩揚育兒｜慶幸早婚做年輕媽咪

戲外陳倩揚擔當三孩之母角色，回想當年只得26歲的她選擇組織家庭，她笑稱慶幸早婚。

「現在我的長子已經比我高，比他爸爸也高，快要14歲了。有時候，跟他一起出街，如果我沒化妝、戴著帽子和穿著普通的運動衣，旁人知道我們是母子時，嘴巴會張得很大，我覺得這種感覺挺開心。」

她續說：「某些朋友到我這年紀才懷孕或生育，我覺得只是人生抉擇不同罷了，當年我與丈夫剛拍拖時，就已共識大家都喜歡小孩子，想早點組織家庭，也沒有顧慮是否進入娛圈。」

回想2009年，公司原有意安排倩揚出演處境劇，但因結婚緣故而錯失了機會，然而她淡然說：

每個決定都是自己的選擇，我選擇了結婚生孩子，無人迫你，沒有「早知」也沒有「如果」。

點擊圖片放大
+3
+2

陳倩揚的三名子女分別為14歲長子陳羲廷（Auryn）、10歲二子陳羲穎（Audrick），以及7歲幼女陳希桐（Aurella），三子女的教養及相處模式大不同，她說：「三個的距離愈拉愈遠，現在是小朋友、少年及青年，三人需要父母的關愛都不同。」

陳倩揚一家五口。（取自instagram）

陳倩揚育兒｜面對兒子反叛期：要識放手

其中長子Auryn正值青春期，倩揚觀察到兒子變得寡言兼不太願分享，為此她向20多歲的男性朋友取經。

「記得我問了幾個男生，他們都說不知為何不想說話，但這並不意味著他們出了什麼問題，純粹是不知為何少了跟父母溝通，但內心其實並沒有不滿。我問了四五個男生，他們都這樣回答，我感到安心不少。」倩揚回憶道。

倩揚認為與子女間要互相尊重體諒，父母並非高高在上，她說：「對他們來說也不容易，他們正經歷荷爾蒙變化、心情波動以及身體聲線的轉變，試想一下，原本是小小的孩子，突然變為爸爸仰望的高度。」

在與子女的相處上，她作出了調整，儘管過往喜歡牽著兒子的手，但她明白有時需要「放手」。

總之，出外別讓他感到尷尬，有時候我也會忘記，還想牽著他的手，但某時候一起坐車會主動挽我手，那一刻，媽媽真的冧到不得了。

點擊圖片放大
+9
+8

陳倩揚育兒｜不要忽略排中間的孩子

另外，排行中間的孩子易被忽略，除給予次子雙倍的關注，倩揚會安排三子女跟父母獨處的機會。

「排行中間的會擔心自己何去何從呢？所以要讓他知道媽咪有留意你，無論你的畫作或者學業成績，我也不時提醒自己要有這意識。」

至於孻女孻心肝，陳倩揚除避免養出嬌縱的「公主」，也著重母女溝通。

「她曾經問我『媽咪，甚麼是結婚呀？』，她問甚麼我也不會怕，當時我好開心跟她說『妹妹，好開心你甚麼也跟我說』，希望可以自小灌輸她，媽媽可以成為她的好朋友，可以講秘密。」

陳倩揚育兒｜積極進修免被淘汰

陳倩揚是位好學媽咪，去年於多倫多修畢媒體廣播與製作文憑課程，發現對剪片和度橋最大興趣：「要認識不同的相機和規格，考試時都背了很久。」

所謂長江後浪推前浪，對此位初代KOL而言，增值是必需。

IG剪段Reels都要有Sense（觸覺），如何剪接？如何拍攝？如何令出來的效果好看？我覺得值得花時間去裝備一下自己。每一個人生階段都有著不同的波浪，很容易被蓋過，這種危機感我好強，所以不可停留在一個舒適圈太久，不可只做主持或者寫書教人減肥，我覺得有著不同的階段。

點擊圖片放大
+4
+3

憶起製作畢業功課，倩揚至為難忘。當時，跟60人團隊共同製作一部微電影，擔任Producer的她「一腳踢」處理大量前期工作。

「真的不眠不休，要覆電郵、計算Budget和安排膳食，另外，還要處理許多細節，包括領取車輛許可證以及了解防火條例等。拍攝前一天，甚至跑去超市抬水和購買食物，因為我非真正的Producer，要兼顧場務和茶水工作。」倩揚的努力獲教授的認同，最終以一級榮譽資格畢業。

近年不少靚媽加入親子KOL界別，問到可擔心被後輩取代，陳倩揚坦然說：「其實，第一批活躍於社交網的親子KOL，我相信自己都有一席位，加上近年已經很少分享兩兒的相片，因為希望能夠將家庭生活與工作分開，當然親子的公開活動都會出席。」

相關報道：

【開學特輯】20分鐘速整返學午餐飯盒　陳倩揚聯乘營養師教煮2款百搭食譜

【靚媽修身】陳倩揚不請工人親煮日常3餐　教「飽住瘦」助一家大細減走110磅

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】


場地：Mini Hotel Central

 

相關文章

新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
19:10 2025/03/24
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
緬甸地震｜羅敏莊身處泰國拍片嚇到爆喊　陳國邦已聯絡太太：現時人生安全
18:28 2025/03/28
緬甸地震｜羅敏莊身處泰國拍片嚇到爆喊　陳國邦已聯絡太太：現時人生安全
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫
11:00 2025/04/06
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫
新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事
11:00 2025/03/23
新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事
為母則強｜愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我好幸福
11:00 2025/03/02
為母則強｜愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我好幸福
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：分手要夠快【附湯圓食譜】
10:00 2025/02/09
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：分手要夠快【附湯圓食譜】

你可能感興趣

新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
19:10 2025/03/24
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
緬甸地震｜羅敏莊身處泰國拍片嚇到爆喊　陳國邦已聯絡太太：現時人生安全
18:28 2025/03/28
緬甸地震｜羅敏莊身處泰國拍片嚇到爆喊　陳國邦已聯絡太太：現時人生安全
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫
11:00 2025/04/06
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫
人物專訪 陳倩揚 育兒心得 爸媽心聲 演員 KOL 電視劇 ViuTV

最高瀏覽

梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
中年好聲音︱《中年》人妻曾被指出軌展不倫戀　緋聞無損夫妻關係與丈夫慶祝7周年銅婚
中年好聲音︱《中年》人妻曾被指出軌展不倫戀　緋聞無損夫妻關係與丈夫慶祝7周年銅婚
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默
梁齊昕離世︱梁齊昕猝逝父梁振英著重三子女品格　齊昕：未遇到一個男人似我阿爸咁叻
梁齊昕離世︱梁齊昕猝逝父梁振英著重三子女品格　齊昕：未遇到一個男人似我阿爸咁叻
急症室最長等候時間（04月10日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間04:05）