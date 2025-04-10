三命｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

▲ 陳倩揚宣傳劇集《三命》，接受TOPick訪問。

【三命/陳倩揚/杜琪峰】三年前移居加拿大的陳倩揚，有份參演近日熱播中的ViuTV劇集《三命》，劇中她飾演天才洋溢的畫家林海琪「中年版」，更是駱澤信（陳國邦飾）妻子，首度跟電影金牌組合合作，倩揚直言感覺不真實。

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「由收到電話至現在一刻，整個經歷在我演藝事業裡感覺不太真實和夢幻，因為銀河整個團隊，由細至大你只會做觀眾，只可仰望這麼神級的人物，包括杜sir、游乃海以及Elaine姐（朱淑儀）等幕後團隊，所以有日銀河映像致電給我說：『我是銀河映像我是Elaine呀』，我有一刻想過是否詐騙電話？我啊？一個電影級製作的電視劇為何會找上陳倩揚？」

▲ 陳倩揚接受TOPick訪問，憶述接拍《三命》時感到很夢幻。（陳慧安攝）

三命｜陳倩揚無悔命裡抉擇

陳倩揚坦言演戲方面屬BB班，擔心符合不到劇組期望，幸而獲監製朱淑儀和杜琪峰教路。

他們說『做』戲會太著痕跡，其實只要你明白角色和故事，自然地會進入該人物的內心，他們需要的正是這種生活感。

此外，倩揚憶述首次試造型時與形象顧問余家安的會面，這經歷令她印象深刻。她回憶說：「他很親切說：『倩揚，你過來』隨後，他慢慢告訴我『林海琪』是一個怎樣的人，對我這種演技上還很幼嫩的人來說，這幫助非常大。」

她續說：「因為每一套服裝都有其獨特設計，譬如手袖該如何捲起，或者加上一條絲巾來營造畫家的氣質。原來，一些細微之處都能幫助你演出，讓我腦海中浮現一幅幅畫面。」最令倩揚感到窩心的是，整頭髮那天余家安親自陪伴：「真的沒想到，像我這樣的一個小角色，竟然也能得到Bruce哥的親自指導。」

劇集以宿命作為主題，說到人生旅途中的抉擇，倩揚回望過去並未感到後悔：

就像順著波浪前行一樣，我唯一會思考的是，每個決定是否我當下樂意去做，或者是否我心中沒有hard feeling（難堪）。

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陳倩揚育兒｜慶幸早婚做年輕媽咪

戲外陳倩揚擔當三孩之母角色，回想當年只得26歲的她選擇組織家庭，她笑稱慶幸早婚。

「現在我的長子已經比我高，比他爸爸也高，快要14歲了。有時候，跟他一起出街，如果我沒化妝、戴著帽子和穿著普通的運動衣，旁人知道我們是母子時，嘴巴會張得很大，我覺得這種感覺挺開心。」

她續說：「某些朋友到我這年紀才懷孕或生育，我覺得只是人生抉擇不同罷了，當年我與丈夫剛拍拖時，就已共識大家都喜歡小孩子，想早點組織家庭，也沒有顧慮是否進入娛圈。」

回想2009年，公司原有意安排倩揚出演處境劇，但因結婚緣故而錯失了機會，然而她淡然說：

每個決定都是自己的選擇，我選擇了結婚生孩子，無人迫你，沒有「早知」也沒有「如果」。

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陳倩揚的三名子女分別為14歲長子陳羲廷（Auryn）、10歲二子陳羲穎（Audrick），以及7歲幼女陳希桐（Aurella），三子女的教養及相處模式大不同，她說：「三個的距離愈拉愈遠，現在是小朋友、少年及青年，三人需要父母的關愛都不同。」

▲ 陳倩揚一家五口。（取自instagram）

陳倩揚育兒｜面對兒子反叛期：要識放手

其中長子Auryn正值青春期，倩揚觀察到兒子變得寡言兼不太願分享，為此她向20多歲的男性朋友取經。

「記得我問了幾個男生，他們都說不知為何不想說話，但這並不意味著他們出了什麼問題，純粹是不知為何少了跟父母溝通，但內心其實並沒有不滿。我問了四五個男生，他們都這樣回答，我感到安心不少。」倩揚回憶道。

倩揚認為與子女間要互相尊重體諒，父母並非高高在上，她說：「對他們來說也不容易，他們正經歷荷爾蒙變化、心情波動以及身體聲線的轉變，試想一下，原本是小小的孩子，突然變為爸爸仰望的高度。」

在與子女的相處上，她作出了調整，儘管過往喜歡牽著兒子的手，但她明白有時需要「放手」。

總之，出外別讓他感到尷尬，有時候我也會忘記，還想牽著他的手，但某時候一起坐車會主動挽我手，那一刻，媽媽真的冧到不得了。

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陳倩揚育兒｜不要忽略排中間的孩子

另外，排行中間的孩子易被忽略，除給予次子雙倍的關注，倩揚會安排三子女跟父母獨處的機會。

「排行中間的會擔心自己何去何從呢？所以要讓他知道媽咪有留意你，無論你的畫作或者學業成績，我也不時提醒自己要有這意識。」

至於孻女孻心肝，陳倩揚除避免養出嬌縱的「公主」，也著重母女溝通。

「她曾經問我『媽咪，甚麼是結婚呀？』，她問甚麼我也不會怕，當時我好開心跟她說『妹妹，好開心你甚麼也跟我說』，希望可以自小灌輸她，媽媽可以成為她的好朋友，可以講秘密。」

陳倩揚育兒｜積極進修免被淘汰

陳倩揚是位好學媽咪，去年於多倫多修畢媒體廣播與製作文憑課程，發現對剪片和度橋最大興趣：「要認識不同的相機和規格，考試時都背了很久。」

所謂長江後浪推前浪，對此位初代KOL而言，增值是必需。

IG剪段Reels都要有Sense（觸覺），如何剪接？如何拍攝？如何令出來的效果好看？我覺得值得花時間去裝備一下自己。每一個人生階段都有著不同的波浪，很容易被蓋過，這種危機感我好強，所以不可停留在一個舒適圈太久，不可只做主持或者寫書教人減肥，我覺得有著不同的階段。

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憶起製作畢業功課，倩揚至為難忘。當時，跟60人團隊共同製作一部微電影，擔任Producer的她「一腳踢」處理大量前期工作。

「真的不眠不休，要覆電郵、計算Budget和安排膳食，另外，還要處理許多細節，包括領取車輛許可證以及了解防火條例等。拍攝前一天，甚至跑去超市抬水和購買食物，因為我非真正的Producer，要兼顧場務和茶水工作。」倩揚的努力獲教授的認同，最終以一級榮譽資格畢業。

近年不少靚媽加入親子KOL界別，問到可擔心被後輩取代，陳倩揚坦然說：「其實，第一批活躍於社交網的親子KOL，我相信自己都有一席位，加上近年已經很少分享兩兒的相片，因為希望能夠將家庭生活與工作分開，當然親子的公開活動都會出席。」

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