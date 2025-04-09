新光戲院｜李居明透露新光黃埔大計　Kawaii專欄：盼保育本土電影

▲ 「新光黃埔」打造電影娛樂文化新地標。

今天是黃埔嘉禾戲院最後一天營業的日子，戲院前身為UA黃埔，2009年由嘉禾接手進行翻新，到了2015年又做一次提升工程，4間影院共有1,208個座位。

因為我家住附近，以前也會趁有空來看電影，曾經試過買不到票全院滿座，也試過平日中午得我一個人看戲，好像包場一樣。今年新年時還幫姜皓文主演的電影在這裡主持謝票場，10多年的回憶，去到今天戲院又要再次熄燈。

香港戲院一直因時代轉變經歷不斷變化，由大劇院變成迷你戲院，由只是放映電影到租場給歌迷會做聚會，有貴賓廳（30位內）會給人包場看戲和辦生日會，戲院不只有單一用途。上個月當新光結業的一刻（3月3日），我在想非常有頭腦和想法的李居明師傅，一定不會讓他一直保育的粵劇停下來。果然上星期傳來好消息：新光會接租黃埔嘉禾，並改名為新光黃埔。

新戲院將在4月15日有記者會公布詳細安排，做慣娛樂節目的我，想知道第一手消息，當然去找李居明師傅問究竟，近來那麼多戲院結業，選址黃埔是否算過？他說雖然自己是玄學家，但並不是每件事都要去計算！今次找到新址是時機。

▲ 李居明表示看好黃埔區人傑地靈，風水極佳。

李居明師傅表示當新光完結後，他們有兩個平行的計劃，首先是活化戲院，第二才是尋找大劇院。第一部份他會成立一個宣傳發展基金，支持香港的電影文化，有些本土製作不懂包裝，也有些沒有很多資金的電影，沒有首映也沒錢做宣傳，他們便可以幫這些電影辦首映和宣傳，保育本土電影；另外有些院線很現實，某些電影的放映時間不多，排期也不好，他們就能幫上忙。

其次便是尋找大劇院。現有政府場地很多都要提早一年預約，對他們來說是有點麻煩。「以往我們一年上3到4部戲，如果只得一個檔期是不足夠。我們接手後，4間院其中兩間會改建為小型演出場地，可給年青一代演出，近距離接觸粉絲又不用年年排紅館，300人小場地成本不會太高，有LED、好音響，可以聽靚聲和真聲，尢其粵劇，也可以表演唱粵曲，把新光黃埔變作小紅館概念。」

李居明師傅還說，活化戲院其他內容就待記者會才公布更多細節，我很高興師傅已把兩大重點率先在這裡告訴大家。

原文刊於經濟日報專欄：接手經營新光黃埔 李居明透露戲院大計

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