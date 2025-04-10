  • 27°C
香港時間：2025410日 (四) 16:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

面膜推薦2025︱15款面膜大比拼　7款高效補水6小時保濕逾92%　2款檢出游離甲醛

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【面膜／保濕／推介】春天是肌膚敏感和乾燥問題頻發的季節，忽冷忽熱的天氣使肌膚狀況變得不穩定。此時，保濕面膜成為改善乾燥肌膚的理想選擇。內地雜誌《消費者報道》對市面上15款主打補水、保濕的面膜進行了評測，挑選出7款表現優異的面膜推薦給大家。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作 醫生拆解過敏成因+3大治療方案

《消費者報道》指出，面膜最基本的功效就是為角質層補充水分，使角質層變得柔軟，從而促使有效成分經皮膚吸收，是消費者抵禦乾燥的護膚神器。因此，根據以下3個主要指標，測試了市面上15款熱門及主打補水、保濕的面膜，以看看它們的表現：

1. 保濕效果

  • 6小時保濕率

2. 主觀試用

  • 展開難易度
  • 貼合度
  • 精華液
  • 補水效果
  • 使用膚感
  • 復購意願

3. 防腐劑的實際使用情況

  • 苯氧乙醇
  • 游離甲醛
  • 尼泊金酯類防腐劑（羥苯甲酯、羥苯乙酯、羥苯丙酯）

15款面膜表現詳情

（排名由低至高）

點擊圖片放大
+16
+15

隨時間推移，15款面膜的保濕率均呈下降趨勢，顯示其補水和保濕效果並非持久。森田、溪木源和肌司研的保濕效果最持久。除了保濕效果，《消費者報道》還招募了15名志願者進行實測，以更直觀地比較面膜的展開難易度、貼合度、精華液、補水效果、使用膚感、復購意願等。

主觀評價結果顯示，肌司研、瑷爾博士和歐萊雅受到較多喜愛，補水效果和使用膚感等指標表現均衡。相比之下，森田和一葉子被較多志願者認為使用膚感不佳，且不願意再次購買，試用得分最低。

根據志願者的真實評價，肌司研、瑷爾博士和歐萊雅等7款在主觀試用中獲得良好口碑。其中，肌司研的精華液含量較高，保濕效果良好；瑷爾博士的使用感輕盈，但膜布剪裁有待改進；歐萊雅的膜布貼合度高，使用後皮膚水潤；Olay則為棉柔質地，使用感輕盈舒適，但部分志願者反映展開略有難度。

有部分志願者表示，森田「難以貼合，且展開困難」，「剛敷上時有輕微刺痛感」，試用一葉子後出現臉部不適，評價稱「敷完好像過敏，臉刺痛」。

1款檢出未標示防腐劑苯氧乙醇

此次檢測結果顯示，10款面膜檢出了苯氧乙醇，含量在0.00420%至0.707%之間，均未超出1.0%的標準限值。薇諾娜和瑷爾博士均有微量檢出，檢出值分別為0.00420%和0.00662%；齊葉雅則為0.707%，含量相對較高。

其中，敷爾佳以「其他微量成分」標示添加了苯氧乙醇，但實際未檢出（<0.0007%），負責此次檢測的工程師回覆稱「可能是添加量低於檢出限，導致結果未檢出」。

2款檢出了游離甲醛

在15款面膜中，有2款檢出了游離甲醛，包括肌司研和一葉子。肌司研檢出的含量較低，低於定量限0.00067%，而一葉子添加了甲醛釋放體類防腐劑「雙（羥甲基）咪唑烷基脲」，其檢出的游離甲醛含量最高，為0.0102%。

檢測結果顯示，15款面膜中僅有Olay和一葉子兩款標示使用了尼泊金酯類防腐劑。一葉子雖標示添加了「羥苯甲酯」，但結果未檢出（<0.00004%），而Olay檢出羥苯乙酯濃度為0.0589%、羥苯丙酯濃度為0.0226%，與標示情況相符。

同場加映︱消委會推薦14款安全無毒面膜

消委會曾測試過市面上40款保濕面膜，當中有3款樣本被驗出防腐劑MIT、1款樣本含可遷移熒光物質，有機會引致皮膚過敏、有18款含致敏物「甲酯」、「乙酯」或「丙酯」等；而剩餘有14款屬安全之選。

（排名由低至高）

點擊圖片放大
+13
+12

同場加映︱《LDK》9款保濕精華

日本雜誌《LDK》以3大標準評測9款保濕精華，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最佳的款式。

9款保濕精華

（排名由低至高）

點擊圖片放大
+10
+9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

保濕面霜推薦2025︱《LDK》比拼52款保濕霜推薦15款A級滋潤力強不黏膩　最平$29媲美專櫃貴婦面霜
18:54 2025/04/03
保濕面霜推薦2025︱《LDK》比拼52款保濕霜推薦15款A級滋潤力強不黏膩　最平$29媲美專櫃貴婦面霜
染髮劑推薦2025｜《LDK》20款白髮染髮劑比拼　6款A級持久不脫色最平只需$31
16:46 2025/04/08
染髮劑推薦2025｜《LDK》20款白髮染髮劑比拼　6款A級持久不脫色最平只需$31
洗頭水推薦2025︱《LDK》51款洗頭水比拼　22款A級及以上推薦溫和去頭油打造輕盈柔順髮質
19:05 2025/04/08
洗頭水推薦2025︱《LDK》51款洗頭水比拼　22款A級及以上推薦溫和去頭油打造輕盈柔順髮質

你可能感興趣

保濕面霜推薦2025︱《LDK》比拼52款保濕霜推薦15款A級滋潤力強不黏膩　最平$29媲美專櫃貴婦面霜
18:54 2025/04/03
保濕面霜推薦2025︱《LDK》比拼52款保濕霜推薦15款A級滋潤力強不黏膩　最平$29媲美專櫃貴婦面霜
染髮劑推薦2025｜《LDK》20款白髮染髮劑比拼　6款A級持久不脫色最平只需$31
16:46 2025/04/08
染髮劑推薦2025｜《LDK》20款白髮染髮劑比拼　6款A級持久不脫色最平只需$31
洗頭水推薦2025︱《LDK》51款洗頭水比拼　22款A級及以上推薦溫和去頭油打造輕盈柔順髮質
19:05 2025/04/08
洗頭水推薦2025︱《LDK》51款洗頭水比拼　22款A級及以上推薦溫和去頭油打造輕盈柔順髮質
美容 過敏 敏感 甲醛 防腐劑 面膜 保濕

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽