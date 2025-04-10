面膜推薦2025︱15款面膜大比拼　7款高效補水6小時保濕逾92%　2款檢出游離甲醛

【面膜／保濕／推介】春天是肌膚敏感和乾燥問題頻發的季節，忽冷忽熱的天氣使肌膚狀況變得不穩定。此時，保濕面膜成為改善乾燥肌膚的理想選擇。內地雜誌《消費者報道》對市面上15款主打補水、保濕的面膜進行了評測，挑選出7款表現優異的面膜推薦給大家。

最新影片：

《消費者報道》指出，面膜最基本的功效就是為角質層補充水分，使角質層變得柔軟，從而促使有效成分經皮膚吸收，是消費者抵禦乾燥的護膚神器。因此，根據以下3個主要指標，測試了市面上15款熱門及主打補水、保濕的面膜，以看看它們的表現：

1. 保濕效果

6小時保濕率

2. 主觀試用

展開難易度

貼合度

精華液

補水效果

使用膚感

復購意願

3. 防腐劑的實際使用情況

苯氧乙醇

游離甲醛

尼泊金酯類防腐劑（羥苯甲酯、羥苯乙酯、羥苯丙酯）

15款面膜表現詳情

（排名由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

隨時間推移，15款面膜的保濕率均呈下降趨勢，顯示其補水和保濕效果並非持久。森田、溪木源和肌司研的保濕效果最持久。除了保濕效果，《消費者報道》還招募了15名志願者進行實測，以更直觀地比較面膜的展開難易度、貼合度、精華液、補水效果、使用膚感、復購意願等。

主觀評價結果顯示，肌司研、瑷爾博士和歐萊雅受到較多喜愛，補水效果和使用膚感等指標表現均衡。相比之下，森田和一葉子被較多志願者認為使用膚感不佳，且不願意再次購買，試用得分最低。

根據志願者的真實評價，肌司研、瑷爾博士和歐萊雅等7款在主觀試用中獲得良好口碑。其中，肌司研的精華液含量較高，保濕效果良好；瑷爾博士的使用感輕盈，但膜布剪裁有待改進；歐萊雅的膜布貼合度高，使用後皮膚水潤；Olay則為棉柔質地，使用感輕盈舒適，但部分志願者反映展開略有難度。

有部分志願者表示，森田「難以貼合，且展開困難」，「剛敷上時有輕微刺痛感」，試用一葉子後出現臉部不適，評價稱「敷完好像過敏，臉刺痛」。

1款檢出未標示防腐劑苯氧乙醇

此次檢測結果顯示，10款面膜檢出了苯氧乙醇，含量在0.00420%至0.707%之間，均未超出1.0%的標準限值。薇諾娜和瑷爾博士均有微量檢出，檢出值分別為0.00420%和0.00662%；齊葉雅則為0.707%，含量相對較高。

其中，敷爾佳以「其他微量成分」標示添加了苯氧乙醇，但實際未檢出（<0.0007%），負責此次檢測的工程師回覆稱「可能是添加量低於檢出限，導致結果未檢出」。

2款檢出了游離甲醛

在15款面膜中，有2款檢出了游離甲醛，包括肌司研和一葉子。肌司研檢出的含量較低，低於定量限0.00067%，而一葉子添加了甲醛釋放體類防腐劑「雙（羥甲基）咪唑烷基脲」，其檢出的游離甲醛含量最高，為0.0102%。

檢測結果顯示，15款面膜中僅有Olay和一葉子兩款標示使用了尼泊金酯類防腐劑。一葉子雖標示添加了「羥苯甲酯」，但結果未檢出（<0.00004%），而Olay檢出羥苯乙酯濃度為0.0589%、羥苯丙酯濃度為0.0226%，與標示情況相符。

同場加映︱消委會推薦14款安全無毒面膜

消委會曾測試過市面上40款保濕面膜，當中有3款樣本被驗出防腐劑MIT、1款樣本含可遷移熒光物質，有機會引致皮膚過敏、有18款含致敏物「甲酯」、「乙酯」或「丙酯」等；而剩餘有14款屬安全之選。

（排名由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映︱《LDK》9款保濕精華

日本雜誌《LDK》以3大標準評測9款保濕精華，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最佳的款式。

9款保濕精華

（排名由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5