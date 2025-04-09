新手媽媽︱下月出世計劃順產　王君馨開P宣佈腹中BB性別

▲ 王君馨宣佈佗女。(IG圖片)

【王君馨/高齡產婦/新手媽媽/順產】前TVB藝人、現年38歲的王君馨（Grace）於2016年與任職銀行家的老公Daniel Chang結婚，2021年離巢TVB後從演員轉型成獨立歌手。王君馨於去年底宣佈懷孕，近日她與多位好姊妹在酒店舉辦Staycation派對公開BB性別，當中包括鍾舒祺、鍾舒漫、衛詩等都有出席，而臨盆在即的王君馨向來身材fit爆，就算懷孕都依然肥肚不肥人，越來越明艷照人。

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王君馨宣佈佗女

王君馨與圈外老公結婚8年，去年底於社交平台宣布造人成功。現年38歲的她無懼成為高齡產婦，在Party上，正式宣布佗女！

即將榮升媽媽的王君馨拍片表示目前會以休息為主，稱：「仲有差不多兩個月就做媽媽，有時會特別緊張之後的日子係點，呢10幾年好感恩有好多好珍惜和好愛嘅姊妹，覺得將來自己唔會一個人行，又有主陪我一齊行，好期待BB出世，嚟緊要好努力買晒BB需要嘅嘢同埋好好休息。」

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下月出世計劃順產

Grace曾表示老公知道是女兒後很開心，還希望會像媽媽一樣嗲，他就大件事，什麼都會答應。「我會跟女兒說，爸爸講什麼也不算數，媽媽說的才算數。」Grace透露女兒將於下月出世，她計劃順產。

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