外傭｜工人姐姐突然失聯後疑跳工　1個行為雇主直指早有跑路徵兆

▲ 工人姐姐突然失聯後疑跳工，1個行為雇主直指早有跑路徵兆。

【工人姐姐 / 外傭 / 跳工】工人姐姐自願更換工作或雇主，即被視為「跳工」，而突然離職又先斬後奏，對雇主而言十分不負責！

近日，有雇主在小紅書發帖，大呻自己外出旅遊時，工人姐姐突然離開並持續失聯，她不禁懷疑早前對方向自己請求預支薪水是「跑路預兆」，直斥對方「種種跡象表明，她跳工了」，而工人姐姐事後告知雇主的「分手理由」亦十分離譜……

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外傭｜請求預支薪水疑是「跑路前兆」

樓主以「第二個菲傭跑路啦！容我緩緩」為題發帖，原來她半年前曾聘請過1位工人姐姐，但因其種種離譜行徑，無奈賠錢讓她離開；但沒想到她「鼓起勇氣精心挑選了一個月」才聘請回家的工人姐姐又突然失聯離開。

樓主稱，工人姐姐在工作還沒滿一個月及突然離開的前1周，以兒子發燒，母親住院為由向她請求預支薪水，言辭懇切，樓主便同意先支付半個月的行至，她直指「沒想到這是跑路前兆」。

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外傭｜突然消失離開 長時間失聯疑跳工

樓主表示，就在外傭突然離開的前一日，自己將此前教其烹飪的、定製的餐單交給她，便「放心地去旅遊」；然而翌日卻在外地接到家人電話指「（外傭）當天休息到晚上一直沒回家」，幸而家中有人，否則空留兩個孩子在家不知如何是好。

因為外傭突然消失，並且手機一直處於關機狀態，樓主十分擔心她的安危，便給對方發送短訊，對方於翌日回覆稱，自己的二女兒遭到生父強姦，由於她母親看不見，她亦沒有父親，家中只有她丈夫一人，她需要會菲律賓一起解決此事。

直到此時，樓主依然認為對方將事情處理好再回來即可，為對方持續失聯，除了證件及記錄烹飪的筆記本，並未帶走其他行李，「種種跡象表明，她跳工了」，樓主大呻「在這一個半月裡面，我沒罵過她一句話，換來這樣的結果，果然真心換不來真心」。

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外傭｜不少苦主湧入留言區分享類似經歷

此事引起網民熱議，不少苦主湧入留言區分享類似經歷，「情況一模一樣，一定要寫信去入境處…人家密謀跑到澳門找工作，跑的時候也是什麼都沒帶走」、「我個工人走佬去咗酒樓做洗碗黑工，佢哋偶人教路㗎」、「我嫂都試過，菲傭嚟，襯佢哋一家去旅行，寫張紙話要去加拿大結婚就走了，一去無回頭」、「走佬還走路，但係吹水吹到話自己個女俾老豆強姦係咩事」、「喺新加坡、杜拜做過嘅都不要」。

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