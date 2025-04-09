非本地培訓牙醫︱3人上月起於衛生署牙科診所工作　全屬港人2人內地回流

▲ （左起）衛生署牙科醫生章君蕩、黎頌基、衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢、衞生署牙科醫生洪慧儀、衛生署牙科顧問醫生（運作）李筱雯。（吳穎嵛攝）

《牙醫註冊條例》今年1月1日起增設引入非本地培訓牙醫來港的機制，首批非本地培訓牙醫已於今年第一季正式加入衛生署。3位牙醫全屬港人，其中兩人從內地回流，臨床經驗少於10年，一人則曾在英國及澳洲執業。衛生署指目前仍有約80個牙醫職位空缺，將繼續招聘本地及海外培訓牙醫。

修訂牙醫註冊條例去年7月通過後，衞生署共接獲超過90份非本地培訓牙醫申請，經過遴選後發出12份聘書，其中3位2月獲牙管會批准有限度註冊後，於3月10日到衞生署赴任。其餘9人來自內地、西班牙及南非等，預計於今年第二季履新。

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其中新加入的牙醫洪慧儀畢業於四川大學華西口腔醫院，有4年在私人機構的臨床經驗。她指自己在香港出生和讀書，大學時才到內地升學，一直都希望畢業後能回港工作。洪現時在衛生署負責全科牙科治療及街症，包括剝牙、補牙等。雖然以往在內地工作，但自己是香港人，很快就能適應以廣東話看症；而衛生署病人多，工作節奏快，但署方為醫生提供一星期培訓，可更快上手。

另一牙醫章君蕩於武漢大學畢業，其後在北京大學修讀口腔修復學碩士，有8年臨床經驗。她曾在內地公立醫院的牙科專科工作，現時在衛生署則負責街症，認為現時工作內容更全面，很有成就感。

至於牙醫黎頌基則有34年臨床經驗，在英格蘭丹地大學畢業後，定居利物浦並開設私人診所，其後2007年在起先後在澳洲昆士蘭的公立和私人機構執業，至去年回流香港。他指加入衛生署的設備完善，與以往在國外使用的儀器和工具都非常相似，只是短短一個月已適應得非常好。

重視申請者廣東話能力 不擔心5年後流向私人市場

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢指，目前衛生署仍有約80個牙醫職位空缺，佔整體編制約兩成，署方將全年招聘合資格牙醫，包括本地及海外培訓。她透露，接獲90多個申請中，署方曾面試50多人，以廣東話及英文考核申請者閲讀醫案、表達醫療程序能力等，部分人因未能提交文件而不獲面試。她強調廣東話是本港主流語言，署方十分重視申請者的廣東話能力。

非本地培訓牙醫在衛生署服務5年後可申請過渡至正式註冊，其後可在香港任何機構執業。被問到是否擔心非本地培訓牙醫以計劃作為「跳板」，5年後流向私人市場，衛生署牙科顧問醫生（運作）李筱雯指，做牙醫都希望在工作上獲得滿足感，不論在公營或私人機構工作「都係對香港得益」，而牙醫短缺問題亦不只在公營機構，修例整體上都是為香港設想。

至於非本地牙醫履新後，署方會否增加牙科街症的籌號，許美賢說已安排新加入的牙醫在牙科街症診所工作，將有其他計劃服務有需要市民。

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