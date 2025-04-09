天文台｜周六冷鋒殺到或有冰雹 Coldplay演唱會最後一場要留意
撰文： 鄭寶生
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
Coldplay演唱會最後一場星期六（12日）舉行，天文台預測當日冷鋒殺到，前沿颮線有強雷雨帶，更可能會有冰雹。
天文台預計，一道冷鋒會在星期六（4月12日）橫過廣東，相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區。天文台預測，冷鋒前沿可能有颮線生成，而颮線是指由多個雷暴單體組成的窄長強雷雨帶。
星期六除了可能有強對流引致的強陣風或猛烈陣風外，冷鋒過境後北風亦會增強，離岸及高地陣風可達8級。天文台呼籲綁緊容易被風吹倒的物件，並在雷暴發生時避免停留在空曠地方。
當預料颮線有較大機會影響本港時，天文台會儘早向市民發放特別天氣提示，提醒市民可能出現大雨、雷暴、強陣風，甚至冰雹等的時間。
天文台強調，雖然各電腦模式均預測此次冷鋒過程會令廣東沿岸出現強對流天氣，但是對於中層的西風槽影響強度和位置的評估，以及降雨持續的時間仍有分歧。
周六日間狂風雷暴 下午北風增強
總括而言，本港星期六日間驟雨較多及有狂風雷暴，下午北風增強，感覺轉涼。受乾燥的大陸氣流影響，星期日及星期一天色好轉，早上氣溫降至18度左右。
由於星期六天氣變化顯著，天文台呼籲無論是參與公開考試的考生，抑或是計劃進行戶外活動的市民，出門前請看看天文台的最新天氣預測及時刻留意「我的天文台」應用程式的天氣推送通知，以更確切掌握天氣轉變的時間，及早帶備雨具及攜帶合適衣物，以適應星期六下午氣溫逐步下降。
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