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投考警察｜首11個月756內地畢業生投考　較前一年度大增264人

港聞

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保安局向立法會提供紀律部隊招聘數據。（保安局圖片）

警方增加對內地大學畢業港人宣傳，期望吸引他們投身警隊，已初見成效。2024至25年度首11個月，有756名內地大學畢業生投考，比24至25年度的492人大增，發出聘書的比率亦見上升。

保安局答覆立法會特別財委會時表示，截至2月的本年度首11個月，有6,491人投考員佐級警員，而23至24年度全年有6,647人。內地大學畢業生佔756人，較上年度的492人增加264人或53.7%。

截至2月底，警隊員佐級編制為22625人。（警務處）

投考人士參與訓練及經過最終面試，會正式發出聘書。今年度首11個月有826人獲發聘書，前一年度則有828人。當中內地畢業生有153人，較前一年的46人大增。發出聘書比率亦由9.3%上升至20.2%。

至於督察級方面，本年度首11個月投考人數為5,129人，較上一年度5,051人上升。內地大學畢業生有291人，較上年度的259人增加。不過，內地畢業生的畢業情況並不理想，上年度無人獲聘書，今年度亦僅有兩人。整體有149人獲得聘書，上年度有157人。

首11個月有216名員佐級警員辭職，上年度215人。督察級警員則有31人，上年度19人。

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