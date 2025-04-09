Coldplay演唱會｜首晚帶旺啟德零售館食肆生意多2至3成　九龍城一帶餐廳並未受惠

▲ 啟德零售館內的西餐廳The Pantry Club 昨晚（8日）生意上升2至3成。（彭大偉攝）（彭大偉攝）

Coldplay昨（4月8日）起在啟德體育園舉行4場演唱會，首日活動未見帶旺九龍城舊區一帶食肆生意，區內多間餐廳均指人流沒有顯著增加，有店員料與餐廳距離場館較遠有關。鄰近啟德主場館的啟德零售館就有食肆生意被帶動上升2至3成。

演唱會每晚8時開始舉行，不少市民先享用晚餐再入場，昨日黃昏6時多開始，啟德零售館3的餐廳出現排隊人龍。西餐廳The Pantry Club 經理黃先生表示，在演唱會帶動下昨日生意較平日多20%至30%，他們在演唱會舉行前的5至7時出現。

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七欖未受惠 零售館西餐廳指演唱會有驚喜

他說原本對於Coldplay演唱會沒有特別期望，「原本預期七欖生意做到唔停手，結果不如預期生意，少於平時的周末。」因此對演唱會亦不抱期望，豈料結果出乎預期。黃先生透露視乎這兩天的生意，不排除在演唱會的最後一日延長營業時間。

不過，九龍城餐廳就並未受惠。有泰國餐廳店員透露「（生意額）不似預期，有種估錯的感覺，情況像不算旺的假日。」該店事前額外預備更多新鮮蔬菜，但實際人流僅比平日稍微增加，雖然每枱也有客，但仍見疏落，透露實際生意額比平日多出數千元，約為1.7萬元。比較過往其中兩次大型測試活動，即是慈善音樂會和五萬人大型音樂會，上述日子生意額高達3.6萬元至3.9萬元，也高於昨日。

九龍城咖啡店BLOOSM的經理吳先生估計，因九龍城舊區距離啟德體育園比較遠，「行過嚟都要半小時」，而沒有帶來更多食客。另一間咖啡店的店員同樣指生意沒有增加，「原本冇諗過有生意」，因距離遠加上零售館有餐廳，生意並未受惠。

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