  • 24°C
香港時間：202549日 (三) 20:10

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Coldplay演唱會｜首晚帶旺啟德零售館食肆生意多2至3成　九龍城一帶餐廳並未受惠

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 1 小時前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德零售館內的西餐廳The Pantry Club 昨晚（8日）生意上升2至3成。（彭大偉攝）（彭大偉攝）

Coldplay昨（4月8日）起在啟德體育園舉行4場演唱會，首日活動未見帶旺九龍城舊區一帶食肆生意，區內多間餐廳均指人流沒有顯著增加，有店員料與餐廳距離場館較遠有關。鄰近啟德主場館的啟德零售館就有食肆生意被帶動上升2至3成。

演唱會每晚8時開始舉行，不少市民先享用晚餐再入場，昨日黃昏6時多開始，啟德零售館3的餐廳出現排隊人龍。西餐廳The Pantry Club 經理黃先生表示，在演唱會帶動下昨日生意較平日多20%至30%，他們在演唱會舉行前的5至7時出現。

點擊圖片放大
+5
+4

七欖未受惠　零售館西餐廳指演唱會有驚喜

他說原本對於Coldplay演唱會沒有特別期望，「原本預期七欖生意做到唔停手，結果不如預期生意，少於平時的周末。」因此對演唱會亦不抱期望，豈料結果出乎預期。黃先生透露視乎這兩天的生意，不排除在演唱會的最後一日延長營業時間。

不過，九龍城餐廳就並未受惠。有泰國餐廳店員透露「（生意額）不似預期，有種估錯的感覺，情況像不算旺的假日。」該店事前額外預備更多新鮮蔬菜，但實際人流僅比平日稍微增加，雖然每枱也有客，但仍見疏落，透露實際生意額比平日多出數千元，約為1.7萬元。比較過往其中兩次大型測試活動，即是慈善音樂會和五萬人大型音樂會，上述日子生意額高達3.6萬元至3.9萬元，也高於昨日。

九龍城咖啡店BLOOSM的經理吳先生估計，因九龍城舊區距離啟德體育園比較遠，「行過嚟都要半小時」，而沒有帶來更多食客。另一間咖啡店的店員同樣指生意沒有增加，「原本冇諗過有生意」，因距離遠加上零售館有餐廳，生意並未受惠。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

啟德體育園 音樂會 音樂 啟德 演唱會 演唱會 九龍城 餐廳 咖啡 零售

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默
急症室最長等候時間（04月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月09日 時間16:05）
梁齊昕離世︱梁齊昕猝逝父梁振英著重三子女品格　齊昕：未遇到一個男人似我阿爸咁叻
梁齊昕離世︱梁齊昕猝逝父梁振英著重三子女品格　齊昕：未遇到一個男人似我阿爸咁叻