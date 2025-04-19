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危險行為｜女子搭扶手電梯只顧低頭玩手機　雨傘跌落致電梯急剎累他人前衝

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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女子搭扶手電梯只顧低頭玩手機，雨傘跌落致電梯急剎累他人前衝，目擊者：仲喺度大笑！

乘電梯時分心看手機或聊天，可能會忽略或難以發覺周身的一些突發情況，以致有危險發生！

近日，有人在Threads發帖，指港鐵尖東站的地下通道內，有2名女子搭扶手電梯時，只顧玩手機而未發覺雨傘跌落，最後卡入間隙導致電梯剎停，在電梯上的人因慣性向前衝，惟2人竟因此發笑……

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危險行為｜女子雨傘跌落至電梯急剎　累眾人前衝後大笑

事發於港鐵尖東站的地下通道，樓主稱當時有2名女子在自動行人電梯分心玩手機，相信是未發覺自己的雨傘跌落，至電梯與平地邊緣時，雨傘被捲入縫隙中，導致電梯突然急剎。

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電梯突然停下，連累其他人「全部衝向前」，十分危險，而樓主亦因此受到驚嚇，「嚇到喎同埋嗰啲人都跳起」，她回頭望向雨傘，見到有一半的傘捲入機器內，且已經變形。然而，致事故發生的2名女子竟因此發笑，令樓主十分氣憤。

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此事引起網民眾怒，紛紛斥責2名女子，「好X自私」、「社交平台令人變笨是事實，約出來見面但各自玩手機，然後走路在電梯也狂玩，過馬路也狂玩，總之懶理身邊情況」、「仲喺度笑？」、「點解唔拉佢哋，要求賠償，睇佢仲笑唔笑得落」、「好彩係平地」、「扮跌撞到佢跌低」。

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