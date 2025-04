復活節好去處2025｜復活節好去處25+推介　沙灘尋蛋/巨型充氣彈床/8米長玫瑰氣球打卡牆

▲ 香港復活節好去處推介,即睇詳情!

【復活節2025/復活節好去處2025/復活節活動】復活節將至,香港各區也有不少慶祝活動,如彈床城堡、商場打卡等,TOPick為大家盤點25大復活節好去處,玩盡復活節假期!

復活節好去處2025|1.馬灣復活節採蛋節

今年馬灣復活節採蛋節再度回歸,於4月19日舉行!當日除了有沙灘採蛋環節外,還有一連串的表演和攤位遊戲!適合一家大細一同前往,共度節日!

馬灣復活節採蛋節

日期:2025年4月19日

地址:馬灣東灣泳灘

【購票連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|2.復活節尋蛋夢遊仙境

位於馬灣的親子意式餐廳Cafe Roma,今年同樣舉辦沙灘尋蛋活動「復活節尋蛋夢遊仙境」,2小時的活動,參加者先有1.5小時的用餐時間,之後便有開始30分鐘的尋蛋環節。同場還有復活節主題拍照區域,當日悉心打扮的小朋友更有機會獲大會頒發最佳服飾獎。

Cafe Roma復活節尋蛋夢遊仙境

日期:2025年4月12-13、18、20-21日

時間:11:00-13:00;13:30-15:30;17:30-19:30

地點:馬灣珀麗灣臨海廣場地下7-8號舖Cafe Roma

價錢:一名兒童及一名同行成人:$248

(費用包括:尋蛋活動一節、兒童套餐一份及指定啤酒一杯)

【報名連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

最新影片推介:

復活節好去處2025|3.淺水灣影灣園「復活節奇幻仙境」

淺水灣影灣園將於4月11至21日舉行「復活節奇幻仙境」,設有多個打卡點,如大型花卉裝置、手工藤編復活蛋及兔子等,現場亦有互動尋蛋遊戲、紅蘿蔔投環挑戰、充氣城堡,及巨型復活蛋畫布讓小朋友發揮創意,大玩特玩!另外,指定日子更有「Grill & Chill by the Bay 影灣園美食遊樂會」,除了有多款燒烤美食、精釀啤酒外,還有面部彩繪、現場扭波及﹑巨型桌遊等。

淺水灣影灣園「復活節奇幻仙境」

日期:2025年4月11至21日

時間:9:00-22:30

地址:淺水灣道109號淺水灣影灣園

Grill & Chill by the Bay 影灣園美食遊樂會

日期:4 月 12、19及20 日

時間:12:00-19:00

地點:淺水灣影灣園花園宴會帳篷及影灣禮賓台

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|4.FunKids復活尋蛋.跑2025

「FunKids復活尋蛋 .跑2025」將於4月18日舉行,活動設有2項比賽,分別是尋蛋活動及田徑比賽,其中田徑比賽分為小朋友個人賽事及親子接力賽,每位參賽可頒獲證書一張,而尋蛋活動則可在不同位置尋找彩色蛋,每隻蛋也有獨特的獎品。

FunKids復活尋蛋.跑2025

日期:2025年4月18日

地點:銅鑼灣加路連山道88號南華體育會賽馬會運動場

價格:尋蛋活動$220;田徑比賽$190/項(參加3項或以上的田徑賽事可額外享有9折)

【報名連結】

▲ 復活節好去處2025|「FunKids復活尋蛋 .跑2025」將於4月18日舉行,活動設有2項比賽,分別是尋蛋活動及田徑比賽。(相關機構提供)

復活節好去處2025|5.life@KCC及joy@KCC

life@KCC 及joy@KCC由即日起舉行「搗蛋大冒險」,設有7大搗蛋打卡區,最為矚目的是3米高巨型充氣搗蛋柴犬,以及「萌犬夢幻彩虹世界」、「兔兔萌柴抱彩蛋」、「春日愜意花園」等,小朋友可以盡情打卡!

另外,商場特別為毛孩推出了3大工作坊,包括「毛孩art Jamming」、「萌寵速畫體驗」、「萌寵按摩Chill體驗」,另外亦有多個手工工作坊,包括編織兔子鑰匙扣吊飾、擴香復活兔等。

life@KCC 復活節「搗蛋大冒險」

日期:​即日起至6月30日

時間:​10:00-22:00

地點:葵涌葵昌路72至76號life@KCC3樓及9樓空中花園Green@KCC;

葵涌葵昌路51號號joy@KCC2樓中庭

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|6.iSQUARE國際廣場

Striking爆炸糖變成室內遊樂場!風靡全球的零食品牌Striking爆炸糖於4月4日起登陸尖沙咀iSQUARE國際廣場,以爆炸糖角色Strikids(爆炸仔)小隊及本地懷舊玩意為設計元素,打造出3大打卡玩樂設施,當中小朋友必玩集合彈床、波波池及2層高滑梯的歡樂天地,還有巨型飛行棋,爸媽都能尋回童年回憶!

iSQUARE國際廣場「爆」趣童玩之旅

開放及換領日期:4月12至13日、4月17至27日及5月1至5日

遊戲時段:13:00-17:00

換領時間:13:00-18:30

換領地點:大堂樓層禮賓部

復活節2025|Striking爆炸糖遊樂園登陸iSQUARE 必玩3大區域巨型飛行棋+2層高滑梯+夾糖及禮品

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

復活節好去處2025|7.荷里活廣場

荷里活廣場再度與新加坡親子遊樂品牌Kiztopia合作,由即日起至5月5日打造佔地逾5千呎的「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」,設有7大互動學習遊玩區,包括全港首個以積木建造的「Kiztopia童趣積木城堡」、「波波海洋大冒險」、「巨型建構王國」、「積木夢工廠」等。

荷里活廣場× Kiztopia「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」

日期:即日起至5月5日

地點:鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

價格:星期一至五$58/25分鐘、$88/50分鐘;

星期六、日及公眾假期$78/25分鐘、$118/50分鐘

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

復活節好去處2025|8.黃埔天地

黃埔天地將於4月12至27日舉行「黄埔乓Fun挑戰賽」,另亦設有乒乓球試玩體驗、2大互動打卡裝置及彩蛋工作坊等,以一場集結運動競技、節日慶祝、創意互動的活動,與親友共度節日!

黃埔乓Fun挑戰賽

初賽

日期:2025年4月18-20日

時間:11:30-19:00

複賽、準決賽及決賽

日期:2025年4月21日

時間:11:00-19:30

乒乓球試玩體驗

日期:2025年4月12-13日及26-27日

時間: 12:00-18:00

地點:時尚坊MTR層

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|9.新都會廣場

由即日起,新都會廣場聯乘日本知名模型品牌MegaHouse打造全港首個「Mega Kawaii Figure Festival」,集結3大動漫神作《排球少年!!》、《ONE PIECE》及《火影忍者》,設置4個名場面,包括2.5米高《ONE PIECE》限定紀念盒、「喬巴」現身「海賊船」、《排球少年!!》賽前的緊張對峙,以及《火影忍者》經典一樂拉麵,場內角色更以「Lookup」系列Q版造型登場,粉絲們必去!

場內更設有期間限定商店,發售多款會場限定的「Lookup系列」產品,如「莫奇.D.路飛」25週年特別版,更有逾100款Lookup角色商品,包括《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》,動漫迷切勿錯過!

新都會廣場「Mega Kawaii Figure Festival」

日期:即日起至2025年5月5日

時間:10:00-22:00

地點:新都會廣場L4露天廣場

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|10.荃灣廣場

荃灣廣場由即日起至5月11日,舉行「Outdoor Fest迪士尼限定店」,唐老鴨、米奇及鋼牙與大鼻等迪士尼角色以山系造型現身,營造多個打卡位,同場更會出售逾150款全新山系迪士尼精品,包括唐老鴨便攜餐具、唐老鴨造型配色儲物箱、山系唐老鴨保溫杯、唐老鴨露營椅等。

另外,L1長廊設有全港首間科技感遊戲中心APELAND舉辦的「夾公仔嘉年華」,大家可以盡玩多款夾公仔機遊戲,同時還有手繪彩蛋牌工作坊及復活節歡樂「尋蛋」有獎遊戲。

「OUTDOOR FEST迪士尼限定店」

日期:即日起至5月11日

地點:荃灣廣場L1中庭

時間:11:00-21:00

APELAND「夾公仔嘉年華」

日期: 即日起至4月27日

地點: 荃灣廣場L1長廊

時間: 星期一至五:16:00-21:00

星期六、日及公眾假期:12:00-21:00

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

復活節好去處2025|11.如心廣場

由即日起至5月5日,日本雞蛋品牌「新紀元卵」登陸華懋集團旗下8大商場—如心廣場、好運中心、翩匯坊、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、順福糧倉及巴黎.倫敦.紐約戲院購物中心,舉行「玩轉復活『卵』」。其中如心廣場設有4大互動打卡位,包括3米高巨大化招牌新紀元卵.曉蛋盒、考驗反應的拍蛋機、了解日本蛋趣味知識的「卵の小百科」,以及學習餐桌禮儀的「卵の餐桌」。

另外,如心廣場及好運中心更設有「解碼尋卵大作戰」問答遊戲,估中正確答案即可贏取新紀元卵10隻裝雞蛋1盒,每日數量有限,送完即止。

如心廣場x新紀元卵「玩轉復活『卵』」

日期:即日起至5月5日

時間:10:00-21:00

地點:如心廣場一期1/F中庭

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|12.昂坪360

今個復活節,昂坪360聯手9位本地藝術家,重新演繹經典《牛仔》主題活動「我的牛仔時代@昂坪360」,將整個市集化身成漫畫世界,同場更推出節日限定「我的牛仔」尋蛋遊戲,贏取《牛仔》聯乘昂坪360限定精品。

我的牛仔時代@昂坪360昂坪360

日期:即日起至5月25日

地址:昂坪市集

本地小童來回纜車門票$30限時優惠

購買日期:即日起至5月25日

使用日期:即日起至5月25日

適用纜車類別:標準車廂及水晶車廂(不包括全景纜車)

購買連結:Klook、KKday、Trip.com

▲ 復活節好去處2025|昂坪360聯手9位本地藝術家,重新演繹經典《牛仔》主題活動「我的牛仔時代@昂坪360」。(相關機構提供)

復活節好去處2025|13.長洲西園

長洲西園將於4月19至20日舉行「復活節西園彩蛋派對」,大人小朋友可以在草地上盡玩6大活動,包括草地尋蛋趣環節、彩蛋滾滾樂、親子彩蛋速遞、彩蛋大滿貫、跳躍樂園等,4歲以上的小童即可參加!

長洲西園「復活節西園彩蛋派對」

日期:2025年4月19至20日

時間:11:00-17:00

價錢:一位成人及一位4歲或以上小童$228

【報名連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|14.置富Malls

置富Malls聯乘美籍韓裔知名插畫家Esther Kim所創立的Esther Bunny,於旗下2大商場,舉行「置富Malls × Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂」,其中馬鞍山廣場的「粉紅繁花夢幻花園」,設有5米高的Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋、櫻花樹、粉紅露營車等,而紅磡置富都會的甜美草莓園則設有超巨型草莓瓶,以及草莓果醬店等。

置富Malls x Esther Bunny「春日BUN紛郊遊樂」

日期:即日起至6月15日

馬鞍山廣場

地點:馬鞍山廣場L2天幕廣場

置富都會

地點:置富都會L7大堂

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|15.MCP 新都城中心

MCP新都城中心聯乘Kiztopia推出全港首個室內水陸遊玩體驗「MCP × Jumptopia 漂流尋寶樂園」,全場佔地逾3千呎的樂園,以叢林探險為主題,設有5大關卡,必玩36米長的環形室內水道上體驗「亞馬遜漂流旅程」、有4萬顆波波的「Raby叢林波波樂園」、躲避大球的「Tiger叢林極限挑戰」、閃避障礙物的「Bell叢林訓練站」等。另外,萌兔Raby將於每個周末現身,與粉絲見面,也會舉辦尋蛋有獎遊戲,成功尋寶有機會換領禮物!

MCP×Jumptopia 漂流尋寶樂園

日期:即日起至5月11日

時間:星期一至五12:00-20:00;

星期六、日及公眾假期10:00-20:00

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|16.Citywalk荃新天地

由即日起至4月27日,Citywalk荃新天地聯同蛋黃哥(GUDETAMA)舉行「Egg-citing梳乎充氣派對」,場內逾2千呎的甜品下午茶造型充氣樂園,共設有6大主題關卡,包括「梳乎草莓忌廉蛋糕」、「Chill鬆軟Pancake彈床」、「甜蜜馬卡龍甜甜圈隧道」、「蛋滋味三文治迷宮」等。場內還有「GUDETAMA爆谷補給站」,發售多款蛋黃家獨家精品,粉絲們切勿錯過!

Citywalk荃新天地「Egg-citing梳乎充氣派對」

日期:即日起至4月27日

【購票連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|17.愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華

第18屆沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華將於4月18至19日在大白灣沙灘舉行,活動中參加者需要於沙灘中尋找復活蛋,每獵得1隻復活蛋,可換取1份指定獎品,如找到體積較大的蛋,更有機會贏取價值超過$1,000的特別大獎!另外「愉景廣場充氣樂園」設有巨型充氣彈床城堡及多個遊戲攤位,同場還有其他活動,非常適合一家大細前往,共度節日。

愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華

日期 :2025年4月18至19日

獵蛋時間:12:00-17:05(各年齡組別分不同時段進行)

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|18.尖沙咀The ONE & 銅鑼灣皇室堡

4月30日是MIRROR人氣成員姜濤的生日,粉絲「姜糖」均非常重視,每年4月都為姜濤大搞應援活動慶祝「姜濤誕」!今年姜濤迎來26歲生日,姜濤香港後援會在兩大商場尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡續辦生日打卡場景,以春天及姜糖應援力量為概念盡展創意,共打造了12大打卡位,並增設動畫角色抓抓樂夾公仔機、抽卡機、甜品工房及鈎織Party等。

The ONE【Keung To The Sweet Diary】

日期:即日起至5月1日

時間:10:00-22:00

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭

皇室堡【Keung To 430 Blossom Love】

日期:即日起至5月1日

時間:10:00-22:00

地點:銅鑼灣皇室堡地下中庭

430姜濤誕|姜濤生日展回歸2大商場設12大打卡位 姜糖首度製作動畫片賀姜誕+增設角色夾公仔

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

復活節好去處2025|19.太古城中心

太古城中心與Kodak聯乘舉行《HAPPY SNAPS》,打造10大Y2K韓流打卡點,包括「ColorPlus菲林筒閃光隧道」、「Kodak廣角空間」、「韓風相機照相館」、「街頭路牌復古打卡牆」、「多角度Selfie 後視鏡」等。場內還設有香港首間Kodak期間限定店,獨家發售多款Kodak Apparel官方授權的美式復古風潮流服飾及經典菲林相機產品。由4月17日起全新Kodak PIXPRO C1更會於場內獨家首賣,各位攝影迷切勿錯過!

太古城中心 x Kodak《HAPPY SNAPS》

日期:2025年4月17日至5月18日

地點:太古城中心二樓中庭及中橋

時間:星期一至五12:00-21:00;

星期六、日及公眾假期11:00-21:00

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|20.香港仔中心

香港仔中心夥拍全港首個配合地區歷史文化面貌的手機遊戲程式「島聚」,攜手推出全新章節「香港仔中心 x 島聚:香港仔篇」,「島聚」旨於聚集香港不同被遺忘的本土文化,結合虛擬及實境互動體驗,讓大家寓學習於娛樂。遊戲中以生動有趣的故事搭配虛擬角色,玩家需在預設路線中解開不同謎題,小朋友可以從中了解到香港仔的文化古蹟,適合一家大小或朋友組隊挑戰!

「島聚」香港仔篇

收費:$78/一組

【遊戲下載連結】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

復活節好去處2025|21.挪亞方舟

由香港挪亞方舟主辦並由九巴全力支持的「玩轉馬灣巴年華」將於4月18日至5月5日,逢星期六、日及公眾假期舉行,除了可與2款已退役的古董巴士「丹拿A型」與「丹尼士巨龍」打卡外,小朋友更可化身成小小巴士車長打卡,還有多個互動遊戲,如「巴士路線對對碰」與「小巴士 密密轆」等,更可模擬駕駛1比43按原車仿真設計的「遙控巴士」,喜歡巴士的小朋友切勿錯過!

挪亞方舟「玩轉馬灣巴年華」

日期:2025年4月18至5月5日(逢星期六、日及公眾假期)

時間:10:00-18:00

地點:香港新界馬灣珀欣路33號

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|22.Mikiki

由即日起至5月5日,Mikiki與世界冠軍級氣球藝術師彭思泰,以經典童話《愛麗絲夢遊仙境》為靈感,運用逾20,000個天然環保可分解橡膠氣球,打造4大夢幻打卡場景,包括3.2米高,由近3,000個氣球編織成的巨型茶壺、8米長的玫瑰花氣球牆、以及3米高的巨型充氣扭蛋機。

復活節期間,商場更會推出一系列精彩親子活動,包括氣球藝術師彭思泰親自指導的「玫瑰花扭扭氣球工作坊」及「復活兔扭扭氣球工作坊」,大人及小朋友可以一同創作出獨一無二的氣球藝術品!

Mikiki「復活節扭蛋氣球樂園」

日期:即日起至5月5日

時間:10:00-22:00

地點:Mikiki地下中庭A區

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

復活節好去處2025|23.黃金海岸

復活節長假期將至,家長們又是時候計劃行程,與孩子盡情享受春日時光!今年黃金海岸首度聯乘智樂兒童遊樂協會於4月18日至21日期間,舉辦以創造自由遊戲為主題的「智趣樂玩復活節」,設置10個遊戲體驗區,包括由5.5噸貨車改裝成的「智樂遊樂車」、「冒險挑戰區」、「充氣彈跳區」等,讓小朋友在不受限制的環境下,享受簡單遊戲帶來的快樂。

智趣樂玩復活節

日期:2025年4月18日至21日

時間:12:00-13:45、14:00-15:45、16:00-17:45

地點:新界青山灣青山公路1號黃金海岸大草地(位於黃金海岸鄉村俱樂部.遊艇會對面)

票價:一大一小$198、早鳥優惠價$188(連食玩賞買優惠券)

【購票連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|24.九井諒子展及《迷宮飯》迷官探索巡迴展

日本爆紅動漫《迷宮飯》的「迷宮探索展」登陸香港!展覽由即日起於旺角創興廣場的INCUBASE Arena舉行,香港作為海外首展,除了還原了動畫中多個經典場景外,還特設日本展覽沒有的打卡位!九井老師的個人展亦會同步舉行,展出逾150幅複製原畫、插圖等,另外更有《迷宮飯》官方限定店,推出多款日本直送周邊精品,粉絲切勿錯過!

「九井諒子展」及「《迷宮飯》迷官探索巡迴展」

日期: 即日起至2025年6月15日

時間:11:00-22:00

地點:旺角創興廣場地庫B2/F INCUBASE Arena

【購票連結】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

復活節好去處2025|25.將軍澳廣場

將軍澳廣場聯同本地藝術創作團隊Artists Who Love Animals and Nature(ALAN),於商場中庭設置「蘇門答臘教育館」,打造6大創新的藝術裝置,包括描述雨林奇花異卉的《穿越紙林》、1:1還原珍稀飛鳥的《盔犀鳥》、巨型插畫《蘇門答臘雨林遺產圖》、視覺互動藝術裝置《空寂》以及兩組以AI人工智能生成的藝術裝置《森林中的人》和《97%》,讓大人小朋友了解被列為世界遺產的原始生態。

將軍澳廣場「蘇門答臘教育館」

日期:即日起至5月1日

時間:11:00-20:00

地點:將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓中庭

▼ 點擊圖片放大 +2

復活節好去處2025|27.東港城

將軍澳坑口旗艦商場東港城特別策劃「東港城 x 伊恩兔復活節尋蛋市集」,並與本地人氣插畫角色伊恩兔聯乘,打造超過3米高巨型復活節造型裝置。市集更設有伊恩兔期間限定店,不但推出逾20款主題精品,更有「伊恩兔幸運抓蛋機」。另外亦網羅了超過40個特色人氣品牌,包括順香園餅家、三木茶點、Sugar Brothers等。

東港城x伊恩兔復活節尋蛋市集

日期:2025年4月17日至5月6日

時間:12:00-21:00

地點:東港城1樓中庭

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

