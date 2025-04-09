英中學額｜全港英中約4.67人爭1學額稍放緩　離島區借位後按年多逾兩成學額

▲ 教育局估計本年度有4.93萬人參與本年度升中派位。（資料圖片）

【 英中學額 / 升中派位 / 中一派位】教育局今分發升中統一派位資料，本報統計本年度共提供約1.06萬個英中學額，估計僅4.66人競爭一個學額，競爭較去年稍為放緩。其中離島區借位後按年多11個英中學額，升幅逾兩成；跌幅最大的是觀塘，較去年跌5.9%。

教育局表示，估計有4.93萬人參與本年度升中派位，與自行派位階段估算相同，比去年實際參與派位人數少約2,100人。教育局今發放升中統一派位階段的選校手冊及《中學一覽表》，本報按此統計全港今年共有10,575個英中學額，較去年少65個，推算平均僅4.66人競爭一個學額，比去年約4.76人爭一位略為放緩。

若按教育局早前向立法會提供的本學年官津和直資小六學生人數計算，18區中，南區英中學額競爭最激烈，平均18.5人爭一位，但已較去年19.2人競爭放緩，該區只有一間全開英文班的官津中學，連同向他區「借位」，僅提供52個英中學額。

競爭第二激烈的是「零英中」的離島區，從他區借位後共有59個英中學額，較上年度多11個，升幅達22.9%，平均18.4人競爭一個學額，並較去年26.4人爭一位明顯放緩。

觀塘區英中學額按年減幅是各區中最多，達5.9%。本年度觀塘區共設612個英中學額，較上年度少38個，原因是他區向觀塘外借的英中學額減少，只涉7間他區中學借位，較去年少14間。不論是否英中，整體借位予觀塘區的學額亦比去年少，以東區為例，去年共19間學校借位予觀塘，今年則只有兩間學校。

對於有地區外借學額出現明顯變動，教育局表示調撥學位時會考慮各區學位供求、學校類別的分布等因素，確保每區學位有足夠供應和增加家長的選擇，但強調學校教學語言不在考慮之列。

津貼中學議會主席李伊瑩向本報表示，今年參與派位人數下跌，但相信數字未能完全反映人才計劃子女來港升學的效應。她解釋，人才子女可隨時申請入學，並非固定在9月入學，但她亦坦言人才子女入學數字難以估算，「不能有太高期望能挽回人口跌勢」。

對於部分地區借用他區學額減少，她稱是人口下跌之下的正常現象，至於會否影響學校收生，她稱要視乎情況，例如學校能否從區內繼續吸納學生，或吸引人才子女入讀。

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