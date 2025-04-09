公立醫院｜公立醫院9個月被「走數」6400萬 較4年前倍增
港聞
撰文： 鄭寶生
發布時間： 1 小時前
最後更新： 59 分鐘前
公立醫院收費改革明年落實，惟公院被「走數」情況嚴重。醫務衞生局表示，2024/25年度不足一年已有近兩萬宗未能收回醫療費用的個案，為近5年來最高，涉及欠款達6,400萬元，較4年前高出1倍，當局稱會研究採用不同繳費模式的可行性，冀減少「拖數」情況。
▼點擊圖片放大
+3
+2
去年有報道指疑似內地新移民人士拖欠公立醫院費用，更明言「不會交的」。
醫務衞生局回應立法會財委會查詢時指，2024至25年度首9個月，公立醫院共發生19,537宗「走數」，涉款達6,400萬元，宗數較2023至24年度的13,088宗大增6,449宗或49.3%，金額則較該年度的4,900萬元增加1,500萬元或30.6%，更較2021至22年度的3,200萬元倍增。
另外，公立醫院亦有33,334宗「拖數」後成功追回，涉及4,100萬元，宗較數23至24年度的41,604宗少8,270宗或19.9%，金額則較該年度的7,000萬元少2,900萬元或41.4%。
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：