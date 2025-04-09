公立醫院｜公立醫院9個月被「走數」6400萬　較4年前倍增

▲ 截至去年底的9個月，公立醫院有19537宗走數，涉及6400萬元。（資料圖片）

公立醫院收費改革明年落實，惟公院被「走數」情況嚴重。醫務衞生局表示，2024/25年度不足一年已有近兩萬宗未能收回醫療費用的個案，為近5年來最高，涉及欠款達6,400萬元，較4年前高出1倍，當局稱會研究採用不同繳費模式的可行性，冀減少「拖數」情況。

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去年有報道指疑似內地新移民人士拖欠公立醫院費用，更明言「不會交的」。

醫務衞生局回應立法會財委會查詢時指，2024至25年度首9個月，公立醫院共發生19,537宗「走數」，涉款達6,400萬元，宗數較2023至24年度的13,088宗大增6,449宗或49.3%，金額則較該年度的4,900萬元增加1,500萬元或30.6%，更較2021至22年度的3,200萬元倍增。

另外，公立醫院亦有33,334宗「拖數」後成功追回，涉及4,100萬元，宗較數23至24年度的41,604宗少8,270宗或19.9%，金額則較該年度的7,000萬元少2,900萬元或41.4%。

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