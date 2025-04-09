小額包裹｜港府︰絕不代美國收所謂關稅　稍後公布暫停處理寄美郵遞安排

▲ 港府今日對此表示強烈反對和不滿，並強調香港郵政絕不會代收所謂關稅，暫時仍維持寄件往美國的郵遞服務，稍後會公布暫停處理寄件往美國郵遞服務的安排。（資料圖片）

美國向中國內地和香港加徵關稅，並提高香港寄往美國的小額包裹關稅。港府今日對此表示強烈反對和不滿，並強調香港郵政絕不會代收所謂關稅，暫時仍維持寄件往美國的郵遞服務，稍後會公布暫停處理寄件往美國郵遞服務的安排。

政府發言人表示，美國由下月2日起取消香港寄往美國物品的小額免稅安排，美國繼續不停單方面修改政策，對市民造成極度混亂及不便，寄件往美國的香港市民要有心理準備要就美方霸凌無理的行為因而繳付高昂的費用。

發言人指，美國不再奉行自由貿易，肆意破壞國際共同建立的世貿組織規則，嚴重破壞多邊貿易體制及全球化進程，擾亂全球供應鏈，做法霸凌無理。美國針對從來不設關稅的香港加徵所謂對等關稅，完全違反常理，脫離事實，充分突顯其為打壓對手的野蠻行為

發言人續稱，港府會繼續密切審視和評估美國違反公平貿易的單邊行為，並採取措施捍衞香港的合法權益，包括按世貿組織爭端解決機制作出申訴。同時，我們會與商界保持緊密聯繫，共同應對美國的無理脅迫。

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