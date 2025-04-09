訪港旅客｜旅發局去年邀逾620名KOL來港　榜首網紅粉絲數近億

▲ 初步數據顯示1至3月訪港旅客數字約1,222萬人次，較去年同期多8.8%。（資料圖片）

旅發局去年全年主動邀請逾620名KOL來港，累積粉絲數目近3.8億，獲邀「十大KOL」有7人來自東南亞，首3名都是菲律賓人，當中並無IShowSpeed。初步數據顯示1至3月訪港旅客數字約1,222萬人次，較去年同期多8.8%。

▲ 初步數據顯示1至3月訪港旅客數字約1,222萬人次，較去年同期多8.8%。（資料圖片）

文體旅局提交立法會文件，透露旅發局去年全年主動邀請多名網紅KOL來港，通過他們的第一手經歷，「發放正面口碑予龐大的粉絲群，說好香港故事」，吸引更多旅客來港旅遊。單計2025年首月，旅發局已邀請逾100名KOL、網絡紅人、媒體及業界夥伴來港，未來一年還會繼續邀請。

▲ 初步數據顯示1至3月訪港旅客數字約1,222萬人次，較去年同期多8.8%。（資料圖片）

「十大KOL」首三人的粉絲數合共超過1.7億

「十大KOL」10個有7個針對東南亞市場，僅陳意涵Estelle一人為內地。首三名針對菲律賓客源市場，當中榜首的Niana Guerrero，其粉絲數目接近1億；其次為Ranz Kyle和Heart Evangelista，三人的粉絲數合共超過1.7億。去年東南亞訪港客大增，菲律賓尤其顯著，有破紀錄的120萬人次訪港。

而「十大KOL」名單中並未包括近日到港的美國網紅Speed，旅發局日前指，曾提出可協助但未收要求。

旅遊學者、職訓局商業學科署理系主任黃家榮表示，東南亞來港旅客增長強勁，預料請KOL有助吸客，相信仍可繼續邀請KOL宣傳。不過他指KOL有好強的獨立性，「他們成名源於夠真，未必喜歡官方，Speed就未必會收錢合作」，如收費拍攝，觀眾或覺得有偏頗而不支持。與KOL合作的特點之一在於獨立自主，就如何演繹內容，官方或機構或未能控制到，而KOL提出拍攝要求，官方可盡量配合，但「不能強求」。

▲ 初步數據顯示1至3月訪港旅客數字約1,222萬人次，較去年同期多8.8%。（資料圖片）

今年1至3月訪港旅客較去年同期多8.8%

旅遊業漸從疫情打擊中恢復，旅發局初步數據顯示今年1至3月訪港旅客數字約1,222萬人次，較去年同期1,123萬人次多8.8%，當中內地及非內地旅客人次分別約924萬及298萬，內地客佔整體數約四分之三。黃家榮又分析，對比其他非內地旅客，東南亞旅客並非經常來港。研究就發現，第一次去一個外遊地點的消費力會高一些，如重複遊覽會覺得「已經買過已經試過」，不一定會再買，所以第一次來港的東南亞旅客消費力較高。

▲ 初步數據顯示1至3月訪港旅客數字約1,222萬人次，較去年同期多8.8%。（資料圖片）

「一簽多行」內地訪客入境人次日均約10萬

按入境事務處提供的最新數據，截止2025年3月24日數據顯示，自恢復及擴展深圳「一簽多行」起，內地訪客入境人次日均約10萬，較新措施實施前11月份的日均人次上升20.8%，共超過110萬名旅客持「一簽多行」個人遊簽注訪港。

文體旅局昨開會，統籌一連五日內地勞動節黃金周期間（5月1日至5日）接待訪港旅客的預備工作。文體旅局局長羅淑佩表示政府各部門、相關機構及業界會加強協調和溝通，盡力接待訪港旅客。

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