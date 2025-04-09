美國關稅｜美國市場重要性降　關稅政策混亂美國零售商及消費者也受累

▲ 現時歐盟及中國內地成為鏡片及眼鏡框架出口的頭兩大市場，美國已降至第三位。

中美國關稅戰升級，本港廠商及出口商也受影響。香港中華眼鏡製造廠商會發言人指，美國市場近年的重要性在下降，業界努力拓展內地及其他市場。



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貿發局於2023年發布的「香港眼鏡業概況」中指出，香港於2022年是全球第三大眼鏡及眼鏡框架出口地，當年鏡片及眼鏡框架出口總值為191億港元，而歐盟(27國)及美國是兩大出口市場，共佔本港整體眼鏡出口超過一半。

然而，香港中華眼鏡製造廠商會發言人表示，隨著特朗普第一任期時已加徵關稅，業界已開始「分散投資」，現時歐盟及中國內地成為頭兩大市場，美國已降至第三位。同時，美國市場的單價普遍不及歐洲高，而不少港商近年都因應競爭日趨激烈，轉型專注於創新設計，建立自家品牌。她指中小型廠商已很難生存，淘汰賽後留下有設計、生產能力的大廠商。綜合以上因表，香港廠商仍有一定的韌力應對突變。

她指特朗普完全不理解不同產品的特性及市場情況，胡亂加關稅，美國的買家也受影響。由於眼鏡框及鏡片涉及繁多技術、零件，又要配合不同人的面形，零售商很難大量囤貨。

關稅政策混亂，貨運代理人也不知如何報價，當地海關系統也可能未準備好，可能出現零售商不夠貨賣。

現時業界正好加大力度拓展美國以外的市場，她指內地市場發展迅速，加上一帶一路、中東市場，也有一定潛力。她早前出席上海(上海)國際眼鏡業展覽會，規模及分類的仔細令其感到「驚訝」，可見內地市場近年發展快且巨潛力。



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