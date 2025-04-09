中小企融資｜中小企融資擔保計劃壞賬率續升　「百分百擔保」飆至14%

▲ 金管局與香港銀行公會於2024年8月成立「中小企融資專責小組」。(資料圖片)

商經局指，截至今年2月底，「中小企融資擔保計劃」下，八成、九成和百分百特別擔保產品的累計壞帳率分別約為5.1%、3.8%和14%，低於假設整體壞帳率，分別為12%、16%和25%。

百分百壞賬貸款擔保額涉201億元

商經局答覆立法會特別財委會時表示，截至2025月2月底，「中小企融資擔保計劃」下，八成、九成和百分百特別擔保產品獲批申請分別為：27802宗、15447宗、67182宗，獲批貸款額分別為1196億元、275億元和1,438億元；壞賬宗數分別涉2105、903、9360宗，壞賬貸款擔保額各涉49億、10億、201億元。

獲批「還息不還本」安排的壞賬分別有303、286、8243宗。

▲ 中小企融資擔保計劃申請和壞賬情況。（立法會文件）

另外，金管局與香港銀行公會於2024年8月成立「中小企融資專責小組」，商經局指，截至2025年1月底，共有超過35 000家中小企業受惠於有關支持措施，涉及信貸額度超過840億港元。

當中，向超過8 600家有需要的中小企業提供「還息不還本」及部分還本等信貸支援，涉及金額超過348 億港元；新批中小企信貸近11 700宗，為它們帶來超過492億港元的資金以供周轉和拓展業務；向超過14 700家中小企業繼續提供信貸申請費用寬減貸款承諾費和利息等優惠，為它們節省財務開支。

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