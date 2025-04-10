中小企｜融資變難　57%受訪企業仍預期今年業務將有增長

▲ 57%受訪企業仍預期今年業務將有增長。

美國大幅加關稅引發中美關稅戰，香港企業甚受影響。澳洲會計師公會最新發表的《亞太區小型企業調查2024-25》顯示，中小企早於去年已面對消費需求轉變，以及融資環境變得更困難的挑戰。



該項年度調查在美國加徵關稅前進行，收集了亞太地區 11 個市場 (包括新加坡、中國內地和澳洲) 4,236 家小型企業的意見，以瞭解他們的業務表現和前景。調查包括 306 名來自香港的受訪者，其中 65% 的受訪企業表示 2024 年業務有所增長，較 2023 年的 57% 顯著上升，亦是自 2017 年以來最強勁的表現。



今年商業氣氛較審慎

澳洲會計師公會大中華區分會理事葉耘開指出，大多數香港中小企業在去年較為樂觀的，皆因經濟改善和受惠於政府各種支援措施。但今年許多中小企業或將面對多重挑戰，包括經濟壓力、融資條件收緊及市場競爭加劇。因此，商業氣氛變得更為審慎。



該調查發現，57% 的受訪企業預期 2025 年業務將有所增長，較去年 69%受訪者的增長預期顯著下降。對本港整體經濟的信心也反映了這一趨勢，68%的受訪者預期今年本地經濟將有所增長，低於2024年的73%。



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近八成企業預期海外收入增

可幸的是不少香港中小企熱衷於創新和拓展海外市場，今年有94% 的受訪企業打算創新產品或服務，連續第二年超越所有其他亞太地區的受訪企業。此外，79% 的受訪企業預期今年來自海外銷售的收入將有所增長，為受訪市場中最高。

不過，拓展市場總需要資金，但融資環境變得更困難，去年超過 80% 的香港小型企業需要外部融資，但37% 的企業認為難以取得資金，較 2023年的 8% 為高。此外，償債困難的小型企業從 2023 年的 9% 上升至去年的 22%。

融資和償債能力問題今年可能會持續存在，40% 的企業預計今年難以獲得外部資金，而 26% 的企業預計他們可能難以償還債務。

該會公會大中華區分會中小企委員會副主席梁迪峰指出，在AI應用普及下，已成為許多香港中小企熱門的諮詢工具。然而，去年，72% 的中小企業因網絡攻擊而遭受財務或營運損失，在所有市場中排名最高。

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