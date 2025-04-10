麻甩媽咪︱陳秀珠霸氣回應鄧兆尊劈腿6富豪懷孕影射　當單親媽媽湊大囝囝：兒子唔需要知生父是誰

▲ 被鄧兆尊影射劈腿6富豪懷孕，陳秀珠霸氣回應。

【陳秀珠 / 麻甩媽咪 / 鄧兆尊 / 曾志偉】ViuTV劇《麻甩媽咪》在昨日（4月9日）舉行記者會，劇中一眾演員余香凝、黃德斌、陳瑞輝、沈貞巧、陳秀珠、陳輝虹、陳安瑩、邱傲然等出席，分享拍攝趣事，為《麻甩媽咪》宣傳造勢。

在《麻甩媽咪》飾演MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）媽媽的陳秀珠（珠姐），在記者會後，她與陳輝虹及陳安瑩齊接受訪問，當被問到有沒有留意鄧兆尊早前在網台指，某女星同時間與6位富貴一齊，後來發現懷孕，富商均拒絕「認頭」而給百萬分手費，陳秀珠成為嫌疑人之一，珠姐表示有聽過此事，並霸氣回應說︰「我想勸佢做多些善事。」

陳秀珠續解釋稱，鄧兆尊的父親是「慈善伶王」，而鄧兆尊本身既富有又有空餘時間，應多做一些有意義的事：「就唔好講呢啲嘢喇。做啲有建設性嘅嘢啦。」

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陳秀珠︱

另外，提到早前曾志偉回應魯振順指沒有演員可做到老，陳秀珠反問︰「阿姐（汪明荃）咪可以做到老囉？」她與陳安瑩均指與年齡無關，而在乎心態，認為演員要與時並進，可以學到老做到老。

陳秀珠指，演員價值不能用年齡去衡量，因不同階段都有不同發揮。陳安瑩表示最重要是心中是否仍有團火，如身體狀況許可便能繼續做下去。

▲ 陳秀珠出席《麻甩媽咪》記者會。

陳秀珠︱單親媽媽壓力大

現年66歲陳秀珠參加1979年香港小姐入行，然後受TVB力捧，因外貌標緻，古今扮相得宜，出道不久已成女一，代表作包括80年代《戲班小子》、《蘇乞兒》、《雪山飛狐》、《陸小鳳之鳳舞九天》、《笑傲江湖》、《鍾無艷》，以及後來《衝上雲霄》、《金枝慾孽》、《珠光寶氣》、《BB來了》等人氣劇。另外，在80年代也曾主持《體育世界》。

陳秀珠於1999年宣布未婚懷孕，多年來母兼父職照顧兒子，兒子陳迪加今年已25歲，在美國的大學修讀動動畫創作。

珠姐在2021年曾在TVB節目《單對單》中講作為單親媽媽辛酸指，要兼顧拍劇工作及照顧兒子壓力甚大，幸有工人姐姐幫忙。她形容母子關係良好，以往開工時經常接到囝囝「奪命追魂Call」。

兒子讀完小學後，珠姐安排他到美國讀書，兩母子見面和相處的時間變少，令珠姐感後悔及可惜。

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陳秀珠︱兒子不需要知誰是生父

陳秀珠在2021年接受TOPick專訪稱，兒子原修讀工商管理課程，後來才轉科，稱：「我希望他讀酒店管理課程，不過他不太喜歡，反而喜愛動畫設計。他年幼時已很愛看漫畫，畫那些火柴人已很生鬼，而動畫設計講求創作力，他有這方面的天份。」

所謂仔大仔世界，陳秀珠沒過份管束，明白不可將自己的意願強加在兒子身上：「最重要是他喜歡，由他去決定吧！從前覺得男生彈鋼琴是很有型，所以安排他學琴，之後說我迫他學；譬如我喜愛打網球，覺得跟教練學的話，出來的姿勢會好靚，怎知長大後他說：『我唔鍾意，是你迫我。』」

她更表示讓兒子自由發展，稱：「我喜愛作新嘗試和挑戰自己的能力，經常教兒子做人要有目標，然後向著目標進發，看看是否成功。」

另外，珠姐指兒子長大後對生父身份感好奇，但她一直守口如瓶，不願向兒子透露，認為兒子「唔需要知道」。

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