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教育隨筆｜內地考察交流有利拓寬知識視野　湯修齊：學校應多辦助學生認識國家發展

升學教育

發布時間： 44 分鐘前

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內地考察交流活動為學生提供寶貴的學習機會，讓他們結合課本知識與實地體驗，深入了解國家發展。(筆者提供)

面對廿一世紀的挑戰，學生除在課堂內學習之外，更應走出校園，探索未知事物，真切感受世界的豐富多彩。內地考察交流活動正正為學生提供寶貴的學習機會，讓他們結合課本知識與實地體驗，深入了解國家發展；同時與內地同儕交流互動，建立友誼。筆者作為辦學團體代表，向來鼓勵學校多舉辦內地交流活動，擴闊學生視野，延伸課堂學習；對於教育局近年配合公民與社會發展科課程，推動內地考察活動，筆者深表認同和支持。

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親身體驗 認識國家

中國作為世界第二大經濟體，在全球的影響力與日俱增，不論在科技、經濟還是文化領域，均備受關注，世界各地的人士都在努力加深對中國的認識。香港作為國家的一部分，與內地的關係密不可分；香港學生日後的發展，亦必然與內地緊密相連。安排學生參與內地考察交流活動，通過實地觀察和體驗，了解國家的歷史文化和最新發展，不但理所當然，而且意義深遠。

在考察的過程中，學生可以親身見證國家的經濟繁榮和科技進步，了解國家在人工智能和航天科技領域的最新成果；還能通過參觀歷史遺址和文學名家故居，感受中國的悠久歷史和燦爛文化，為國家在文化方面的成就而感到自豪。這些活動幫助學生以不同的視角理解國家，突破舊有的刻板印象，加深對祖國的認識。

內地考察活動幫助學生深入認識國家發展，同時培養國際視野，啟發他們思考未來的發展方向。(筆者提供)

掌握機遇 啟航未來

近年，越來越多香港學生選擇到內地升學，或負笈海外後到內地發展。內地考察活動正好結合香港學生的需要，既幫助他們深入認識國家發展，同時培養國際視野，啟發他們思考未來的發展方向。學生在考察過程中，有機會與內地同儕交流，了解彼此的學習與生活方式；又藉着探訪內地的創科企業，例如高科技園區和創業孵化基地，了解國家的創新技術在國際市場上的競爭優勢，掌握企業吸引國內外專才的策略，以及探索香港青年在內地發展的機遇。相關的學習經歷有助學生拓寬視野，為日後的發展作好準備。

安排完善 保障到位

作為辦學團體和家長代表，筆者尤其關心學生參與內地考察活動的安全保障。教育局一向重視學生在交流活動期間的安全，近日更成立專責小組，加強保障措施，與內地相關部門密切溝通，不斷完善行程安排。承辦機構會安排醫護或持有急救證書的人員隨團，並為師生購買涵蓋醫療及意外保障的綜合旅遊保險；學校亦會遵照教育局的指引，妥善規劃行程中的各項活動。這些措施能讓學生安心投入考察活動當中，家長也更放心支持子女的學習旅程。

同心攜手 培育棟樑

內地考察活動不但開闊學生的眼界，更是促進他們建立正確人生觀和價值觀的重要學習機會，讓他們通過親身體驗，認識祖國的發展與成就，深化他們對自身國民身份的認同，同時探索未來的發展方向。筆者衷心希望，將來有更多學生能夠參與內地考察交流活動，充分利用這一學習平台，增進知識，啟迪智慧；教育界和社會各界亦能攜手努力，推動這類有意義的教育活動，共同培育我們的下一代成為具備全球視野和家國情懷的棟樑之才。

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撰文 : 湯修齊 香港道教聯合會學務部主任、家庭與學校合作事宜委員會前主席

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