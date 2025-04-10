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胃癌｜26歲女攝影師確診胃癌僅7個月病逝　男友悲痛：以後再相遇再相愛

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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內地一名女攝影師確診胃癌7個月後，不敵病魔離世，年僅26歲。

【攝影師／胃癌／症狀】內地廣東一名女攝影師去年確診末期胃癌，抗癌7個月後，於上周五（4日）晚上不敵癌魔離世，年僅26歲，令家人及男友十分悲痛。

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Sick問識答
Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作 醫生拆解過敏成因+3大治療方案

內地攝影師黃冰玲於去年6月確診末期胃癌，此後開始在社交平台小紅書上分享抗癌點滴。根據其貼文及對網民留言的回覆，她曾因胃穿孔接受手術，且有家族遺傳。術後2個月，黃冰玲在接受檢查時發現患上胃癌，但對於患癌的原因，她就表示並非遺傳，而是與自身免疫力有關，

基因檢測顯示非遺傳，是免疫力低導致，醫生說也不能說全無關，本身就是高危險群。

抗癌期間，黃冰玲不時上載相片，分享治療經歷及感受；由於癌症擴散轉移，她先後接受了卵巢及胃的切除手術，並需要貼上造口進行引流。另外，她亦進行過6次化療，可惜未能成功康復，最終在4月4日清明節晚上離世。

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4月5日，她的男友在社交平台上發布長文訃告，表示黃冰玲於1998年6月15日出生，2025年4月4日離開了這個世界，悲痛寫下：

你先去吧，去一個更美好的世界，在那沒有病痛，只有快樂......以後無論在哪裡，我們再相遇，再相愛。就像你跟我說的，不管在哪裡，你永遠愛我，我也愛你。

更多相關報道：胃癌警號丨40歲女長期忽視「1警訊」 驚患胃癌3期　醫生嘆: 9成患者都有

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