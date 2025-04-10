關稅戰｜中美進出口商已「無生意做」　工總籲業界保持觀望態度

▲ 香港工業總會主席莊子雄指，現時中美兩地已經無可能再做生意，即使美國對華加徵多少關稅，在數字上已經沒有影響。（資料圖片）

美國總統特朗普宣布，即時對中國徵收的關稅上調至125%，並暫緩對其他國家徵收較高稅率的對等關稅90日。香港工業總會主席莊子雄今早（10日）在電台節目表示，現時中美兩地已經無可能再做生意，即使美國對華加徵多少關稅，在數字上已經沒有影響，形容美國非常不理性，進出口商都處於觀望態度。

莊子雄指，現時對企業最大挑戰，是產品如果繼續在中國生產，不知道能否出貨，美國的買家亦未能反應不到、不知怎樣做。有部分買家詢問可否取消訂單，亦有買家要求不要太快出貨。

他又指，港商要分散在東盟的投資，但認為現在談未來策略為期太早，因為不知道美國會否對東盟加徵關稅，加上設廠時間需時，亦需要一定的資金，對港商的投資風險亦很大。他建議，港商暫時應繼續保持觀望態度，靈活多變總會找到出路。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才在同一節目表示，關稅加至125%，基本上中美已經不能貿易，等於已經「無生意做」。他相信美方是想與中方脫勾斷鏈，除非雙方對話，否則企業不應再存有幻想，應該專注發展其他市場。

麥萃才指，面對美國加徵關稅，一些較大國家或地區，例如加拿大和歐盟，會立即作出反制，但一些較小的國家就可能會妥協。至於港商方面，他認為，可以考慮將生產線轉移到一些關稅較少的地方、運輸效率較好的地方，又或在內地生產，將原材料及中介部件輸出。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】