內地興趣班｜港家長掀北上興趣班熱潮　讚運動班地方大質素好：游水幾十蚊10堂包學識

▲ 港家長掀北上興趣班熱潮，大讚運動班選擇多地方大質素好。

【北上學興趣班】本港不少家長為孩子報讀五花八門的興趣班，花費不菲，有沒有想過「北上」學興趣班？早前有住新界的家長在社交媒體群組發文，請教谷中爸媽帶孩子報內地興趣班的經驗，引起家長熱議。

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該家長在Facebook群組「香港幼兒園幼稚園情報分享交流組」發文，問有沒有人試過「返大陸學興趣班」，他本身住新界，過關只需半個鐘，看來是在猶豫應否帶孩子北上深圳參加興趣班，希望群組中其他家長可以分享相關經驗。

香港的興趣班價格一點也不低，大班尚可，若想請導師1對1，或1對2，價錢方面家長可能就要再三斟酌。例如有網民分享：「港島區私人教練要450蚊一堂，泳班3人都要250一堂，六人一班都要150蚊一堂。」有家長則說在香港學平衡車「400幾500蚊一堂」，且沒有私家場地，要去公共單車徑學。

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北上興趣班｜家長：運動興趣班地方大性價比高

「北上學興趣班」的話題一出，即引起不少討論。有網民留言表示「有d人週末一家人開車上去，聽講質素好好多，香港好多唔憂做又收得貴」、「聽講係運動方面嘅興趣班都有人會咁做，因為性價比高，地方又大啲」、「學滑板或BMX，街舞之類，好多商場都會有，亦見識過跆拳套拳中港賽，同年紀國內係打得好好多，教練真係堅」。

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北上興趣班｜學界精英上深圳尋省代表加操

綜合網民留言，內地的興趣班多樣，好有滾軸溜冰、滑板車、平衡車、馬術、滑雪、畫畫、籃球、乒乓球、拉丁舞或游泳等等，網民紛紛留言「求資料」、「等分享」——看來不少人確實對北上學興趣班有興趣！

深圳的物價普遍較香港低，地方也較大，部分運動的場地符合國際標準，例如溜冰、滑板，也有香港無的滑雪場；加上深圳是一線城市，人才集中，故師資極具競爭力。有留言便稱：「我舊同事啲仔女響香港學界頭幾名，返深圳搵省代表教打羽毛球/乒乓波」、「如果是學運動，大陸教練又真係抵請既，請個省級都應該唔貴，同埋book場唔駛搶先」。

北上興趣班｜返深圳加操羽毛球 雪場學滑雪

有網民分享說認識有人返深圳學羽毛球，「本身有香港教練，假日再返深圳操，小學玩學界拎好多獎，全港第一都有」；亦認識讀一條龍學校、不用狂補習的小朋友在深圳雪場學滑雪，「之後冬天就飛去外國實地滑雪，進度非常好，小朋友勁開心」。

不過，究竟深圳的興趣班是否真的平些？有家長說「我聽過同學仔講籃球班600幾蚊10堂，游水又係幾十蚊有10堂包學識」。有網民直言以「深圳物價無可能做到」；有家長說兒子在荃灣學籃球也只是一堂約$100多，亦曾試過去深圳玩時順便試一堂籃球板，但一來內地的教練說普通話，「小朋友要識聽識講」，二來內地教練比較軍訓式、嚴肅些，不計往返車程的時間和麻煩，「仔仔都係鍾意香港教練多d」。

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就游泳班而言，據網民的分享，高質學校收費一點也不低。有網民就說認識一個國內來港的媽媽，其兒子「未夠半歲開始學游水，一個星期上三堂學咗兩年，都係二萬蚊」，但游泳班「係全深圳質素最好嗰間，係獨立泳池恆溫暖水池，唔係好似香港嗰啲去公共遊泳池」。該網民也說，自己最想小朋友學平衡車和畫畫，「國內漫畫質素真係好高」；試過在香港找集團式畫室，「二百幾蚊一趟一個鐘」，但師生比例為1:6，且一班人數無上限，擔心班內太多同學仔會好容易分心和出現混亂情況。

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北上興趣班｜網民：深圳馬術性價比高

另一個討論較多的項目是較小眾、被視為「貴族運動」的馬術。有網民就說，在深圳學馬術也不便宜，「我表妹本身住深圳，比佢小朋友學騎馬，萬幾蚊一年，一星期一堂咁」。然而，有網民說「萬幾蚊一年超級平」，舉例說假設$15,000學足一年，每個月只需$1,250，而「香港學馬術淨係6歲報名都要等4-6年先有得玩，到時小六又話要呈分試無得學」。

為了孩子的成長，香港的家長可謂苦煞思量。有網民問，除非想培育運動專才參加奧運，小朋友興趣班是否「有必要搞到咁山長水遠舟車勞頓」？下面有留言反駁說，住新界的話很快就到關口，「快過出九龍上堂」。有留言也感慨香港的興趣班，特別是體育和藝術的質素「真係唔掂」，若在自己住的區內找不到好質素的，要離開本區，其實去哪區分別不大。

同場加映：港媽分享帶女兒跨境學體操

有香港媽媽在內地社交媒體小紅書分享說女兒入選學校的學界體操比賽，為讓其有更好的訓練，決定帶她到內地學體操，畢竟中國的體操實力非常厲害。她為女兒選了一間在深圳灣體育館的體操訓練學校，從香港出發一個小時就到；教練專業，每個動作細節指導到位；場內各類訓練設施齊全，女兒第一次玩單杠便愛上。學費則是每小時人民幣188元。有網民說每周跑深圳太折騰，該港媽就說自己也考慮了很久，但比較過想試下提高一下女兒的技術。

資料來源：FB@香港幼兒園幼稚園情報分享交流組、小紅書@NICE 日記

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